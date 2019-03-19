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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.03.2019 - 18:52, Son Güncelleme:

Kilosu 14 bin TL'ye kadar satılıyor... "Kral yiyeceği" gelir kapısı olacak

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Kilosu 14 bin TL'ye kadar satılıyor... "Kral yiyeceği" gelir kapısı olacak

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kadın istihdamını arttırmak ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla 5 hektar alanda trüf mantarı aşılanmış meşe fidanları toprakla buluşturuldu. AK Parti milletvekili Habibe Öçal, kilosu yaklaşık 500 lira ile 14 bin lira arasında değişen trüf mantarıyla ilgili "5 hektar alanda yıllık 600 kilogram bir ürün almayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Türkoğlu ilçesine bağlı Çobantepe Mahallesi'ndeki törende, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Kahramanmaraş temaslarında, trüf mantarı fikrinin ortaya çıktığını, daha sonra bütün altyapıyı hazırlayarak hem ilçenin hem de şehrin kalkınmasına katkı sağlayacak fidanların dikimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kilosu 14 bin TLye kadar satılıyor... Kral yiyeceği gelir kapısı olacak

Trüf mantarının ekonomik değerinin çok yüksek olduğunu, ilaç sanayisinde kullanılan, "ölümsüzlük iksiri" olarak da bilinen bir mantar türünü bölgede hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Öçal, "Bölgenin toprakları çok verimli. İnsan kaynağı da önemli. Biz de bu bölgenin özellikle kadın istihdamını artırmak, kadının emeğini ekonomiye katmak amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Aynı zamanda bir kadın kooperatifi kuralım istedik. Hem de bu mantarın yetiştiriciliği ve işletmeciliği konusunda kadınlara burada bir iş sahası açalım istedik." dedi.

Kilosu 14 bin TLye kadar satılıyor... Kral yiyeceği gelir kapısı olacak

Kilosu yaklaşık 500 lira ile 14 bin lira arasında değişen bir mantar türünün artık Türkoğlu'nda hayat bulacağını ifade eden Öçal, şöyle konuştu:

"5 hektar alanda yıllık 600 kilogram bir ürün almayı hedefliyoruz. Bunun da çiftçimize getirisinin yaklaşık 300 bin lira ile 8 milyon 400 bin lira arasında olmasını bekliyoruz. Denemelerimizden iyi sonuç alacağımızdan eminim. Toprak da beklenenden çok daha verimli çıktı. Sahayı daha da genişletebiliriz. Çünkü elimizden geldiğince ilçelerimizi ve bölgemizi kalkındırmaya çalışıyoruz."

Kilosu 14 bin TLye kadar satılıyor... Kral yiyeceği gelir kapısı olacak

"KRALLARIN YİYECEĞİ"

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör de katma değeri çok yüksek trüf mantarının bölgeye önemli katkısının olacağını, kalkınmanın yerelden başladığını, bu kalkınmanın bir boyutunun da tarım ve hayvancılık olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş da 5 hektar alana bin 500 trüf aşılı fidan diktiklerini, 4 yıl bakımını kendilerinin yapacağını aktardı.
Mantarların 4 yıl sonra oluşmaya başlayacağını anlatan Altındaş, "Mantar tespiti köpeklerle yapılıyor. Bu konuda da köylümüze yardımcı olup mantarları çıkarmaya başlayacağız. 'Kralların yiyeceği' denilen ve maddi değeri çok yüksek bir mantar. Çalışmanın sonucunda burada ilk etapta 400-500 kilo mantar verimi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'a teşekkür etti.

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