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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.06.2019 - 23:33, Son Güncelleme:

Kilometrelerce kovaladı... O anlar kamerada

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Kilometrelerce kovaladı... O anlar kamerada

Denizli’de bir otomobil sürücüsünün 4 kilometre boyunca kovalayıp kasıtlı olarak çarptığı iddia edilen motosikletli 2 çocuk yaralandı. Kovalamaca anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi’nde İddiaya göre, C.K. (13), arkadaşı A.R.G. ile birlikte plakasız motosikletle seyir halindeyken, F.A. yönetimindeki 80 AAT 560 plakalı otomobille kaza yapma tehlikesi yaşadı. Otomobil motosikletli çocukları kovalamaya başladı, kovalamaca 30 dakika boyunca yaklaşık 4 kilometre devam etti. Kovalamaca sırasında otomobilin defalarca motosikleti çarpmaya çalıştığı ileri sürüldü.

KANLAR İÇİNDE KALDILAR, KIRIKLARI VAR

Yaşanan kovalamacanın ardından otomobil motosiklete çarptı ardından motosiklette bulunan 2 çocuk otomobilin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocukları olay tedavi etmek üzere Denizli Devlet Hastanesine götürdü. Tedaviye alınan çocukların kol ve kaburgalarında kırıkların bulunduğu, vücutlarının birçok yerinde kanamanın olduğunu belirlendi.

“BİLİNÇLİ OLARAK ÇOCUKLARIN CANINA KAST ETTİ”

Otomobil sürücüsünün çocuğunun kullandığı motosiklete bilinçli olarak çarptığını öne süren baba Davut K. (36), yaşanan olayın akıl almaz bir olay olduğunu söyledi. Otomobil sürücüsünün çocukların canına kastettiğini belirten Davut K., “Tüm mahalle boyunca kovalamaca devam etmiş. Yarım saat 40 dakika boyunca mahallenin içinde girip çıkmadık sokak bırakmamışlar. Kovalamaca sonunda keskin bir virajda otomobilin çocuklara çırpıp altına aldığını ve kovalamaca sırasında küfürler ettiğini öğrendik. Kesinlikle bilinçli olarak yapılmış bir şey” dedi.

“İFADESİNDE ŞUURUNU KAYBETTİĞİNİ SÖYLEMİŞ”

Savcılığa gidip şikayetçi olduklarını aktaran Davut K., “Avukat aracılığıyla ifadesini öğrendik. İfadesinde şuurunu kaybettiğini ve ne yaptığını bilmediği söylemiş. Otomobilin içinde 6 kişi daha vardı. Kanun, hak neyse o olsun istiyoruz. Ceza almasını istiyoruz” diye konuştu.

“BİZE KÜFÜR ETTİ, KAZADAN SONRA OTURUP HİÇBİR ŞEY YAPMADILAR”

Yaralı çocuk ise, otomobilin motorla seyir halinde oldukları sırada aniden önlerine kırdığını söyledi. Otomobilin kendilerini yaklaşık 4 kilometre kovaladığını aktaran çocuk, “Bize küfür etti. Kazadan sonra 4 tanesi kenarda oturup bizi izlediler. ‘Benim arabam ondan daha değerli ölsün’ demişler. Çok korktuk. Diğer arkadaşımın ayağında dikiş var, kolu da kırılmış. Kasıtlı olarak çarptılar, sonunda büyük bir kaza geçirdik” ifadelerini kullandı.

KAMERALAR KOVALAMACAYI KAYDETTİ, SÜRÜCÜ SERBEST

Öte yandan yaşanan kovalamaca mahallede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki kişinin bulunduğu bir motosikleti beyaz bir otomobil kovalıyor. Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan öğretmen olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü F.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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