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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
26.11.2018 - 14:05, Son Güncelleme:

Kilolarca altını bagaja koydu... İstanbul'da inanılmaz anlar

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İSTANBUL Başakşehir’de bir kişi, kuyumcu dükkanına altın getiren kuryenin bagajındaki 4.5 kilogram altını çaldı. Durumu fark eden kurye, belindeki silahla soyguncunun peşinden defalarca ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan soyguncu ise başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Başakşehir Altınşehir Mahallesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanının önünde meydana geldi. İddiaya göre kuyumcu dükkanına altın bırakmak için gelen bir kurye, aracını dükkan önüne park ederek altın dolu valizle dükkana girdi. Burada valizdeki altının bir kısmını teslim eden kurye dükkandan çıkarak içinde 4.5 kilogram altın olan valizi aracının bagajına koyarak, arabasına bindi.

HIRSIZ GELDİ, ALTIN DOLU VALİZİ ÇALDI

Bu esnada bir kişi aracın bagajını açarak, içerisindeki 4.5 kilogram altın olan valizi çaldı. Durumu fark eden şahıs belindeki silahı çıkartarak hırsızın peşinde defalarca ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan hırsız, kendisini bekleyen araca binerek kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, soygunu gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde elinde valiz olan kurye dükkanından çıkarak valizi aracının bagajına koyuyor ve arabasına biniyor. Bu esnada arkadan koşarak gelen hırsız bagajın kapısını açarak altın dolu valizi alarak kaçıyor. Durumu fark eden kurye hırsızın arkasından silahla defalarca ateş ediyor ve yaralanan hırsız hazır bulunan araca binerek olay yerinden kaçıyor.

“HIRSIZ YARALI ŞEKİLDE ARACA BİNEREK KAÇTI”

Olayı anlatan esnaf Yusuf Erdoğan, “Silah sesini duyarak dışarıya çıktık. Dışarıya çıkınca kuyumcu dükkanına gelen toptancı arkadaşın aracından altın dolu valizi biri alıp götürdü. O arada toptancı silahını çekerek hırsıza altı el ateş etti. Hırsız yaralı araca binerek kaçtı. Hırsız bagajı açtı, altın dolu çantayı alarak kaçtı” dedi.

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