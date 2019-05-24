Kilolarca altın çalmışlardı! Yakalandılar…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKilolarca altın çalmışlardı! Yakalandılar…
GeriGündem Kilolarca altın çalmışlardı! Yakalandılar…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
24.05.2019 - 16:54, Son Güncelleme:

Kilolarca altın çalmışlardı! Yakalandılar…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fatih Kumkapı'da altın taşıyan kuryelerin aracının önünü silah zoruyla keserek 4 buçuk kilo altını çaldıktan sonra kayıplara karışan 4 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olay günü araç değiştirerek kaçtığı anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Fatih Kumkapı'da 20 Mayıs Pazartesi günü altın taşıyan kuryeler O.K. (33) ve H.K.'nin (32), önünü silah zoruyla kesen, direnmeleri üzerine aracın camına ateş ettikten sonra 4 buçuk kilo altını çalarak kayıplara karışan 4 kişiyi bulmak için polis çalışma başlatmıştı. Polis ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde gerçekleşen gasp olayının şüphelileri İhsan K. (49), Murat H.K (50), Gökhan G. (31) ve Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen Sevinç M. (42) yakalandı.

21 Mayıs Salı günü Yedikule civarında araçlarını değiştirip yeni bir araçla kaçtıklarının görülmesi üzerine kaçış istikametine yönelik bir çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri saat 01.00 sıralarında göz altına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve 30 adet mermi, çok sayıda av fişeği ve çalınan altınların bir kısmı ele geçirildi.

Şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin olay günü araç değiştirerek kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Eski Savcı Osman Şanal'a FETÖ'den 11 yıl hapis
TBMM gündemine geldi: 'Öl nasıl olsa yeniden doğacaksın' talimatıyla kandırıyor
Tek tek gösterdi! Sayı 20’ye ulaştı…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar