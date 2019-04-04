‘Kilit rolünü perçinledik’
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimlerde aldıkları yüzde 3 oranındaki oyla kilit parti haline geldiklerini söyledi.
Karamollaoğlu dün düzenlediği basın toplantısında “Türkiye’nin tamamına ait bir parti olduğumuzu gösterdik. SP, aldığı bu oyla siyasetteki kilit rolünü perçinlemiştir. Önümüzdeki sürecin kilit partisi olmaya da devam edecektir. SP’nin desteğinin olmadığı siyasetin başarılı olamayacağı çok açıktır” dedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, sadece büyükşehir belediye başkanlarının seçilmesi, onların da ilçe belediye başkanlarını belirlemesi önerisine tepki gösteren Karamollaoğlu, “Dünyada bir sürü yönetim tarzı var. Diktatörlükler var, komünist, liberal anlayış var, her yola başvurulabilir. Ama yahu Allah rızası için böyle bir mantık kime ne fayda getirir? Bir kişiyi seçelim her şeyi o belirlesin” diye konuştu.
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