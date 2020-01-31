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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 31.01.2020 - 14:00,Son Güncelleme:/

Kilis’te, 13 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

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Kilis’te, 13 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

KİLİS'te, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 13 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Kilis'te, dün gece etkili olan rüzgar nedeniyle farklı semtlerdeki 13 kişi, yaktıktan sonra uyudukları sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi. Yakınlarının durumu fark etmesiyle çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 13 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisine başlanan 13 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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