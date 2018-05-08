Kilis ve Hatay’da ilk sahura kaçta kalkılacak? 2018 sahur ve iftar vakitleri

Kilis ve Hatay’da yaşayan vatandaşlar sahur vakitlerini merak ediyor. Sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, sahura ne zaman kalkılacağını ve Kilis ile Hatay’da ilk iftarın saat kaçta açılacağını da merak ediyor. İşte, vatandaşların merak ettiği Kilis ve Hatay’da sahura ne zaman kalkılacak ve Kilis ve Hatay’da ilk iftar saat kaçta sorularının cevabı…
KİLİS VE HATAY’DA İLK SAHURA SAAT KAÇTA KALKILACAK?
Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. İşte, Kilis ve Hatay’da ikamet eden vatandaşların merakla araştırdığı Kilis ve Hatay’da sahur saatleri…
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs Çarşamba
|03:41
|05:17
|12:34
|16:21
|19:39
|21:08
|17 Mayıs Perşembe
|03:40
|05:16
|12:34
|16:21
|19:40
|21:09
|18 Mayıs Cuma
|03:39
|05:15
|12:34
|16:22
|19:41
|21:10
|19 Mayıs Cumartesi
|03:38
|05:14
|12:34
|16:22
|19:42
|21:12
|20 Mayıs Pazar
|03:37
|05:14
|12:34
|16:22
|19:42
|21:13
|21 Mayıs Pazartesi
|03:36
|05:13
|12:34
|16:22
|19:43
|21:14
|22 Mayıs Salı
|03:35
|05:12
|12:34
|16:22
|19:44
|21:15
|23 Mayıs Çarşamba
|03:34
|05:12
|12:34
|16:22
|19:45
|21:16
|24 Mayıs Perşembe
|03:33
|05:11
|12:34
|16:23
|19:46
|21:17
|25 Mayıs Cuma
|03:32
|05:11
|12:34
|16:23
|19:46
|21:18
|26 Mayıs Cumartesi
|03:31
|05:10
|12:35
|16:23
|19:47
|21:19
|27 Mayıs Pazar
|03:30
|05:10
|12:35
|16:23
|19:48
|21:20
|28 Mayıs Pazartesi
|03:29
|05:09
|12:35
|16:23
|19:49
|21:22
|29 Mayıs Salı
|03:28
|05:09
|12:35
|16:24
|19:49
|21:23
|30 Mayıs Çarşamba
|03:27
|05:08
|12:35
|16:24
|19:50
|21:24
|31 Mayıs Perşembe
|03:27
|05:08
|12:35
|16:24
|19:51
|21:25
|1 Haziran Cuma
|03:26
|05:07
|12:35
|16:24
|19:51
|21:25
|2 Haziran Cumartesi
|03:25
|05:07
|12:36
|16:24
|19:52
|21:26
|3 Haziran Pazar
|03:25
|05:07
|12:36
|16:25
|19:53
|21:27
|4 Haziran Pazartesi
|03:24
|05:06
|12:36
|16:25
|19:53
|21:28
|5 Haziran Salı
|03:24
|05:06
|12:36
|16:25
|19:54
|21:29
|6 Haziran Çarşamba
|03:23
|05:06
|12:36
|16:25
|19:54
|21:30
|7 Haziran Perşembe
|03:23
|05:06
|12:36
|16:26
|19:55
|21:31
|8 Haziran Cuma
|03:22
|05:06
|12:37
|16:26
|19:55
|21:31
|9 Haziran Cumartesi
|03:22
|05:05
|12:37
|16:26
|19:56
|21:32
|10 Haziran Pazar
|03:22
|05:05
|12:37
|16:26
|19:57
|21:33
|11 Haziran Pazartesi
|03:21
|05:05
|12:37
|16:26
|19:57
|21:33
|12 Haziran Salı
|03:21
|05:05
|12:37
|16:27
|19:57
|21:34
|13 Haziran Çarşamba
|03:21
|05:05
|12:38
|16:27
|19:58
|21:35
|14 Haziran Perşembe
|03:21
|05:05
|12:38
|16:27
|19:58
|21:35
HATAY 2018 İMSAKİYE;
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs Çarşamba
|03:47
|05:22
|12:38
|16:24
|19:42
|21:10
|17 Mayıs Perşembe
|03:46
|05:21
|12:38
|16:24
|19:43
|21:11
|18 Mayıs Cuma
|03:45
|05:20
|12:38
|16:24
|19:43
|21:12
|19 Mayıs Cumartesi
|03:44
|05:19
|12:38
|16:25
|19:44
|21:13
|20 Mayıs Pazar
|03:43
|05:19
|12:38
|16:25
|19:45
|21:14
|21 Mayıs Pazartesi
|03:42
|05:18
|12:38
|16:25
|19:46
|21:15
|22 Mayıs Salı
|03:41
|05:17
|12:38
|16:25
|19:47
|21:17
|23 Mayıs Çarşamba
|03:40
|05:17
|12:38
|16:25
|19:47
|21:18
|24 Mayıs Perşembe
|03:39
|05:16
|12:38
|16:25
|19:48
|21:19
|25 Mayıs Cuma
|03:38
|05:16
|12:38
|16:26
|19:49
|21:20
|26 Mayıs Cumartesi
|03:37
|05:15
|12:38
|16:26
|19:50
|21:21
|27 Mayıs Pazar
|03:36
|05:15
|12:39
|16:26
|19:50
|21:22
|28 Mayıs Pazartesi
|03:35
|05:14
|12:39
|16:26
|19:51
|21:23
|29 Mayıs Salı
|03:35
|05:14
|12:39
|16:26
|19:52
|21:24
|30 Mayıs Çarşamba
|03:34
|05:13
|12:39
|16:27
|19:52
|21:25
|31 Mayıs Perşembe
|03:33
|05:13
|12:39
|16:27
|19:53
|21:26
|1 Haziran Cuma
|03:33
|05:13
|12:39
|16:27
|19:54
|21:27
|2 Haziran Cumartesi
|03:32
|05:12
|12:39
|16:27
|19:54
|21:28
|3 Haziran Pazar
|03:31
|05:12
|12:39
|16:27
|19:55
|21:28
|4 Haziran Pazartesi
|03:31
|05:12
|12:40
|16:28
|19:56
|21:29
|5 Haziran Salı
|03:30
|05:11
|12:40
|16:28
|19:56
|21:30
|6 Haziran Çarşamba
|03:30
|05:11
|12:40
|16:28
|19:57
|21:31
|7 Haziran Perşembe
|03:29
|05:11
|12:40
|16:28
|19:57
|21:32
|8 Haziran Cuma
|03:29
|05:11
|12:40
|16:29
|19:58
|21:32
|9 Haziran Cumartesi
|03:29
|05:11
|12:41
|16:29
|19:58
|21:33
|10 Haziran Pazar
|03:28
|05:11
|12:41
|16:29
|19:59
|21:34
|11 Haziran Pazartesi
|03:28
|05:11
|12:41
|16:29
|19:59
|21:34
|12 Haziran Salı
|03:28
|05:11
|12:41
|16:29
|20:00
|21:35
|13 Haziran Çarşamba
|03:28
|05:11
|12:41
|16:30
|20:00
|21:36
|14 Haziran Perşembe
|03:28
|05:11
|12:42
|16:30
|20:01
|21:36