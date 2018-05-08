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    Kilis ve Hatay’da ilk sahura kaçta kalkılacak? 2018 sahur ve iftar vakitleri

    Hürriyet Haber
    08.05.2018 - 12:17 | Son Güncelleme:

    Kilis ve Hatay’da ilk sahurun saat kaçta olduğu merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırma yapıyor. Kilis ve Hatay’da sahur saati bu şehirlerde oturan ve oruç ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar özellikle Diyanet'in yayınladığı sahur saatlerini sorguluyor. Peki, Diyanet'ten alınan bilgilere göre Kilis ve Hatay’da ilk sahura saat kaçta kalkacak?

    Kilis ve Hatay’da yaşayan vatandaşlar sahur vakitlerini merak ediyor. Sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, sahura ne zaman kalkılacağını ve Kilis ile Hatay’da ilk iftarın saat kaçta açılacağını da merak ediyor. İşte, vatandaşların merak ettiği Kilis ve Hatay’da sahura ne zaman kalkılacak ve Kilis ve Hatay’da ilk iftar saat kaçta sorularının cevabı…

    KİLİS VE HATAY’DA İLK SAHURA SAAT KAÇTA KALKILACAK?

    Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. İşte, Kilis ve Hatay’da ikamet eden vatandaşların merakla araştırdığı Kilis ve Hatay’da sahur saatleri…

    KİLİS İMSAKİYE;

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba03:4105:1712:3416:2119:3921:08
    17 Mayıs Perşembe03:4005:1612:3416:2119:4021:09
    18 Mayıs Cuma03:3905:1512:3416:2219:4121:10
    19 Mayıs Cumartesi03:3805:1412:3416:2219:4221:12
    20 Mayıs Pazar03:3705:1412:3416:2219:4221:13
    21 Mayıs Pazartesi03:3605:1312:3416:2219:4321:14
    22 Mayıs Salı03:3505:1212:3416:2219:4421:15
    23 Mayıs Çarşamba03:3405:1212:3416:2219:4521:16
    24 Mayıs Perşembe03:3305:1112:3416:2319:4621:17
    25 Mayıs Cuma03:3205:1112:3416:2319:4621:18
    26 Mayıs Cumartesi03:3105:1012:3516:2319:4721:19
    27 Mayıs Pazar03:3005:1012:3516:2319:4821:20
    28 Mayıs Pazartesi03:2905:0912:3516:2319:4921:22
    29 Mayıs Salı03:2805:0912:3516:2419:4921:23
    30 Mayıs Çarşamba03:2705:0812:3516:2419:5021:24
    31 Mayıs Perşembe03:2705:0812:3516:2419:5121:25
    1 Haziran Cuma03:2605:0712:3516:2419:5121:25
    2 Haziran Cumartesi03:2505:0712:3616:2419:5221:26
    3 Haziran Pazar03:2505:0712:3616:2519:5321:27
    4 Haziran Pazartesi03:2405:0612:3616:2519:5321:28
    5 Haziran Salı03:2405:0612:3616:2519:5421:29
    6 Haziran Çarşamba03:2305:0612:3616:2519:5421:30
    7 Haziran Perşembe03:2305:0612:3616:2619:5521:31
    8 Haziran Cuma03:2205:0612:3716:2619:5521:31
    9 Haziran Cumartesi03:2205:0512:3716:2619:5621:32
    10 Haziran Pazar03:2205:0512:3716:2619:5721:33
    11 Haziran Pazartesi03:2105:0512:3716:2619:5721:33
    12 Haziran Salı03:2105:0512:3716:2719:5721:34
    13 Haziran Çarşamba03:2105:0512:3816:2719:5821:35
    14 Haziran Perşembe03:2105:0512:3816:2719:5821:35

    HATAY 2018 İMSAKİYE;

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba03:4705:2212:3816:2419:4221:10
    17 Mayıs Perşembe03:4605:2112:3816:2419:4321:11
    18 Mayıs Cuma03:4505:2012:3816:2419:4321:12
    19 Mayıs Cumartesi03:4405:1912:3816:2519:4421:13
    20 Mayıs Pazar03:4305:1912:3816:2519:4521:14
    21 Mayıs Pazartesi03:4205:1812:3816:2519:4621:15
    22 Mayıs Salı03:4105:1712:3816:2519:4721:17
    23 Mayıs Çarşamba03:4005:1712:3816:2519:4721:18
    24 Mayıs Perşembe03:3905:1612:3816:2519:4821:19
    25 Mayıs Cuma03:3805:1612:3816:2619:4921:20
    26 Mayıs Cumartesi03:3705:1512:3816:2619:5021:21
    27 Mayıs Pazar03:3605:1512:3916:2619:5021:22
    28 Mayıs Pazartesi03:3505:1412:3916:2619:5121:23
    29 Mayıs Salı03:3505:1412:3916:2619:5221:24
    30 Mayıs Çarşamba03:3405:1312:3916:2719:5221:25
    31 Mayıs Perşembe03:3305:1312:3916:2719:5321:26
    1 Haziran Cuma03:3305:1312:3916:2719:5421:27
    2 Haziran Cumartesi03:3205:1212:3916:2719:5421:28
    3 Haziran Pazar03:3105:1212:3916:2719:5521:28
    4 Haziran Pazartesi03:3105:1212:4016:2819:5621:29
    5 Haziran Salı03:3005:1112:4016:2819:5621:30
    6 Haziran Çarşamba03:3005:1112:4016:2819:5721:31
    7 Haziran Perşembe03:2905:1112:4016:2819:5721:32
    8 Haziran Cuma03:2905:1112:4016:2919:5821:32
    9 Haziran Cumartesi03:2905:1112:4116:2919:5821:33
    10 Haziran Pazar03:2805:1112:4116:2919:5921:34
    11 Haziran Pazartesi03:2805:1112:4116:2919:5921:34
    12 Haziran Salı03:2805:1112:4116:2920:0021:35
    13 Haziran Çarşamba03:2805:1112:4116:3020:0021:36
    14 Haziran Perşembe03:2805:1112:4216:3020:0121:36
    Etiketler: imsakiye 2018 , SeoHaber , NoMobil , hatay imsakiye , gündem
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