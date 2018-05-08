Kilis ve Hatay’da ilk sahura kaçta kalkılacak? 2018 sahur ve iftar vakitleri

Kilis ve Hatay’da yaşayan vatandaşlar sahur vakitlerini merak ediyor. Sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, sahura ne zaman kalkılacağını ve Kilis ile Hatay’da ilk iftarın saat kaçta açılacağını da merak ediyor. İşte, vatandaşların merak ettiği Kilis ve Hatay’da sahura ne zaman kalkılacak ve Kilis ve Hatay’da ilk iftar saat kaçta sorularının cevabı…

KİLİS VE HATAY’DA İLK SAHURA SAAT KAÇTA KALKILACAK?

Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. İşte, Kilis ve Hatay’da ikamet eden vatandaşların merakla araştırdığı Kilis ve Hatay’da sahur saatleri…

KİLİS İMSAKİYE;

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs Çarşamba 03:41 05:17 12:34 16:21 19:39 21:08 17 Mayıs Perşembe 03:40 05:16 12:34 16:21 19:40 21:09 18 Mayıs Cuma 03:39 05:15 12:34 16:22 19:41 21:10 19 Mayıs Cumartesi 03:38 05:14 12:34 16:22 19:42 21:12 20 Mayıs Pazar 03:37 05:14 12:34 16:22 19:42 21:13 21 Mayıs Pazartesi 03:36 05:13 12:34 16:22 19:43 21:14 22 Mayıs Salı 03:35 05:12 12:34 16:22 19:44 21:15 23 Mayıs Çarşamba 03:34 05:12 12:34 16:22 19:45 21:16 24 Mayıs Perşembe 03:33 05:11 12:34 16:23 19:46 21:17 25 Mayıs Cuma 03:32 05:11 12:34 16:23 19:46 21:18 26 Mayıs Cumartesi 03:31 05:10 12:35 16:23 19:47 21:19 27 Mayıs Pazar 03:30 05:10 12:35 16:23 19:48 21:20 28 Mayıs Pazartesi 03:29 05:09 12:35 16:23 19:49 21:22 29 Mayıs Salı 03:28 05:09 12:35 16:24 19:49 21:23 30 Mayıs Çarşamba 03:27 05:08 12:35 16:24 19:50 21:24 31 Mayıs Perşembe 03:27 05:08 12:35 16:24 19:51 21:25 1 Haziran Cuma 03:26 05:07 12:35 16:24 19:51 21:25 2 Haziran Cumartesi 03:25 05:07 12:36 16:24 19:52 21:26 3 Haziran Pazar 03:25 05:07 12:36 16:25 19:53 21:27 4 Haziran Pazartesi 03:24 05:06 12:36 16:25 19:53 21:28 5 Haziran Salı 03:24 05:06 12:36 16:25 19:54 21:29 6 Haziran Çarşamba 03:23 05:06 12:36 16:25 19:54 21:30 7 Haziran Perşembe 03:23 05:06 12:36 16:26 19:55 21:31 8 Haziran Cuma 03:22 05:06 12:37 16:26 19:55 21:31 9 Haziran Cumartesi 03:22 05:05 12:37 16:26 19:56 21:32 10 Haziran Pazar 03:22 05:05 12:37 16:26 19:57 21:33 11 Haziran Pazartesi 03:21 05:05 12:37 16:26 19:57 21:33 12 Haziran Salı 03:21 05:05 12:37 16:27 19:57 21:34 13 Haziran Çarşamba 03:21 05:05 12:38 16:27 19:58 21:35 14 Haziran Perşembe 03:21 05:05 12:38 16:27 19:58 21:35

HATAY 2018 İMSAKİYE;