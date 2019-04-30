‘Kilij’ yeni logoda
CUMHURBAŞKANLIĞI’nın ‘Tek Devlet, Tek Marka’ vizyonu çerçevesinde logosunu yenileyen Milli Savunma Bakanlığı, yeni logoda bilinen en eski Türk kılıçlarından olan ‘Kilij’i kullandı.
Logodaki Ayyıldız, bakanlığın millilik yönüne vurgu yaparken, meşe yaprağı da kurumun sürekliliği, gücü ve kararlılığını sembolize ediyor. Kilij ise kurumun köklü geçmişini ve gücünü simgeliyor. Japonların en keskin kılıcı ‘Katana’ ile yarışabilen ender kılıçlardan olan Kilij’in kökeni Asya Hunları’na kadar gidiyor.
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