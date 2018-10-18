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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-DHA
18.10.2018 - 19:21, Son Güncelleme:

Kilidi valilik çözdü: 2 muhtar görevden alındı

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Kilidi valilik çözdü: 2 muhtar görevden alındı

Tokat'ta iki köy muhtarı, görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle Valilikçe görevlerinden alındı.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, merkez ilçeye bağlı Yelpe ve Dedeli köyleri arasında mera ve yol ihtilafı bulunduğu belirtildi.

Yelpe köyü muhtarı Şevki Çelik ile Dedeli köyü muhtarı Mustafa Tosun'un Köy Kanunu'nda bulunan "Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak, kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek" ile "Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak" hükümleri kapsamında kendilerine verilen görevleri yerine getirmediklerinin tespit edildiği anlatılan açıklamada, bu nedenle ilgili muhtarlar hakkında 18 Eylül'de inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Söz konusu muhtarların müteaddit defa sözlü, 5 Ekim'de de yazılı olarak uyarılmalarına rağmen görevlerini yerine getirmediklerinin anlaşıldığına işaret edilen açıklamada, İl İdare Kurulunun kararı ve Valilik onayı ile Köy Kanunu gereğince Çelik ile Tosun'un görevlerinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

İKİ KÖY ARASINDA YAŞANAN "YOL" SORUNU

Tokat'ta merkeze bağlı Dedeli köyünden geçen ve Yelpe köyüne giden yol, iki köy arasında yaşanan mera anlaşmazlığının ardından yaklaşık 4 yıl önce Dedeli köyü sakinlerince kapatılmıştı.

Bunun üzerine Yelpe köyü sakinleri köylerine ulaşımı, komşuları Gümenek köyünden Mustafa Kasın'ın arazisinde yapılan yoldan sağlamaya başlamıştı.

Kilidi valilik çözdü: 2 muhtar görevden alındı

Bir süre önce arazisinden geçen yolun üzerine demir kapı yaptıran Kasın, kapıyı da kilitleyip anahtarını sadece Yelpe köyünden öğrencileri il merkezine götüren 2 servis sürücüsüne vermişti.

Bunun üzerine Yelpe köyü sakinleri, ulaşımı engebeli araziden sağlamaya başlamıştı.

Konuyla ilgili yapılan haberler ulusal basında yer almıştı. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (18.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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