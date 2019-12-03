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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR (DHA)
03.12.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Kılıçla öldürmüştü! Telefonu incelenecek

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Kılıçla öldürmüştü! Telefonu incelenecek

İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi kız arkadaşı Zülal Tütüncü'yü (21) kılıçla öldüren Günhan Öztürk'ün (26) 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada genç kızın şifresi bilinmeyen cep telefonunun incelenebilmesi için üretici firmayla iletişime geçilmesine karar verdi.

İnönü Mahallesi, Şehit Mustafa Caddesi'ndeki bir evde 18 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda, özel bir üniversitenin Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde Grafik Tasarım okuyan Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü barda eğlendi. İkili daha sonra Günhan Öztürk'ün evine gitti. Ancak evde Günhan Öztürk, babasına ait kılıcı genç kızın boynuna ve omzuna sapladı. Tütüncü olay yerinde yaşamını yitirirken, Öztürk polisi arayarak teslim oldu. İfadesinde suçunu itiraf eden ancak nedeni konusunda bilgi vermeyen Öztürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sırasında sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden rapor alındı.

SANIK AVUKATI TALEP ETTİ

İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Günhan Öztürk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada dosyaya ulaşan sanığa ait cep telefonu raporu üzerine taraflara diyecekleri olup olmadığını sordu. Sanık avukatı sadece müvekkilinin telefonunun incelenmesinin davanın seyri açısından eksik kalacağını öne sürerek, maktulün cep telefonunun da incelenmesini istedi.

Mahkeme heyeti de şifresi bilinmediği için açılamayan Zülal Tütüncü'nün cep telefonunun incelenmesi için üretici firmayla iletişime geçilmesine karar verdi.

Duruşma, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelendi.

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