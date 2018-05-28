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    Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist öldürüldü

    Hürriyet Haber
    28.05.2018 - 14:12 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu konvoya Artvin'de saldırı düzenleyen ve bir Jandarma erinin şehit edilmesine neden olan terörist öldürüldü.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Kars İli Kağızman İlçesi Madur Bölgesinde faaliyet gösteren bir grup teröriste yönelik, 22.05.2018 tarihinde yapılan operasyonda, ölen teröristler arasında sözde Artvin açılım grup sorumlusu Velat (K) Behçet Avras isimli örgüt mensubunun da etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

    Söz konusu teröristin, 25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun Artvin, Merkez Soğuksu bölgesinde emniyetini almakta iken, teröristler tarafından şehit edilen J.Ulş. Er Fatih Çaybașı'nın faiilerinden olduğu belirlenmiştir' denildi.

    Etiketler: Saldırı , terörist , PKK , gündem
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