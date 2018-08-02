‘Kılıçdaroğlu’nun ifade özgürlüğü ihlal edildi’
ANAYASA Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 2010’da Kayseri Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili açıklamaları nedeniyle açılan davalarda toplam 25 bin 500 lira tazminata mahkûm edilmesinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti.
Yüksek Mahkeme, Kılıçdaroğlu’na 20 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. AYM gerekçeli kararında, seçilmiş kimseler için ifade özgürlüğünün özellikle değerli olduğu vurgulanarak, “Buna ilave olarak toplam tazminatın ifade özgürlüğüne yönelik orantısız bir müdahale olduğu kanaatine varılmıştır” denildi.
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