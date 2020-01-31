Kılıçdaroğlu’nun avukatına 40 yıl hapis talebi

İddianamede, şüpheli Celal Çelik’in 2011 yılında hâkimlikten istifa ettiği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kontrolüne geçen ve örgüt ile irtibatları nedeniyle 667 sayılı KHK ile kapatılan YARSAV Derneği’ne HSYK üyeleri seçim süreci döneminde 17 bin TL bağışta bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Çelik’in, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü” ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerle tespit edilen telefon irtibatlarına da yer verilen iddianamede, YARSAV eski başkanı Murat Arslan’a ait telefon hattı ile 417 kez irtibatının bulunduğu da ifade edildi. İddianamede, ‘Çelik’in 7 Şubat MİT kumpası sürecinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yargı ve emniyet teşkilatındaki mensuplarıyla eşzamanlı olacak şekilde FETÖ/PDY örgütünün oluşturmaya çalıştığı algının oluşmasına katkıda bulunduğu öne sürüldü. Twitter’dan yapmış olduğu paylaşımlarla o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği belirtildi.

Savcılık, şüpheli Çelik’in, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek”, “Kamu görevlisine alenen hakaret”, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasını talep etti.