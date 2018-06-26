Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran CHP'li vekilden sitem

Televizyon programına telefonla bağlanan CHP'li Gürsel Erol, "41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili seçildim, genel merkezden bir kişi beni kutlamadı" dedi.

Erol, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Muharrem İnce inanılmaz bir performans düzenledi. Ekonomik olarak desteklenseydi Muharrem Bey daha da başarılı olurdu. Yolu açık olsun diyorum."

İLK AÇIKLAMASINDA KILIÇDAROĞLU'NU İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Erol, 41 yıl sonra elde edilen bu başarıya attığı imza sonrası ilk açıklamasında partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemişti. Erol, Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini 'derhal' istifaya davet etmişti.