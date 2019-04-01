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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.04.2019 - 00:05, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu’ndan yerel seçim sonuçları ile ilgili önemli açıklamalar

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Kılıçdaroğlu’ndan yerel seçim sonuçları ile ilgili önemli açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçim sonuçları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Malatya’da buğuna acı bir olay oldu. Saadet Partili üç kişi, tek taraflı saldırıda hayatını kaybetti. Temel beyi aradım, kendilerine baş sağlığı diledim. Umarız bu tür olaylar bir daha cereyan etmez.

Yerel seçimi gerçekleştirdik. Oylarımızı kullandık. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bugüne kadar çok sayıda seçim yaşadık. Ama ilk kez bu kadar adaletsiz bir seçimle karşı karşıya kaldık. İftira kampanyaları mı dersiniz, başka şeyler mi dersiniz, medyanın zaten iktidarın kontrolünde olduğunu biliyoruz. Bütün bu adaletsizlikleri yaşadık. Ama halk demokrasiden yana tavrını koydu. Demokrasiyi seçti halk. Bu bizim için çok önemli bir ışık.

Bütün baskılara, iftira kampanyalarına rağmen halk demokrasiden yana tavrını koydu.

Türkiye mazlum ülkeler tarafından örnek alınan bir ülkedir. Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul’da Ekrem bey kazanmış durumda. Bizi üzen şu, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapmış birisinin ‘biz kazandık’ diye ortaya çıkması, yangından mal kaçırır gibi açıklama yapmasını doğrusunu isterseniz Binali Beye yakıştıramadık. Kavgasız, gürültüsüz, gerilimsiz ortamda gerçekleşmesini istiyoruz.

Buradan İstanbul’daki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. 48 saat hiç kimse uyumayacak. Sandıklar terk edilmeyecek, birleştirme tutanakları mutlaka ama mutlaka sizin yanınızda tutulacak. Göreceksiniz, İstanbul’a da bahar gelecek.  Tıpkı Ankara’ya baharın geldiği gibi. Bütün baskılara rağmen bir başarı elde ediyoruz.

Bunu asla bir zafer olarak telaffuz etmiyoruz. Zafer düşmana karşı yapılır. Dolayısıyla demokratik açıdan da insani açıdan da yapılan bir seçim ve bu seçimden elde edilen bir başarı dünya açısından da memnuniyetle karşılanacaktır.
Bu seçimlerde Ankara’yı, Mansur Yavaş Ankara’yı kazandık. Adana’yı, Antalya’yı Mersin’i Kırşehir’i Artvin’i kazandık, Ardahan’ı kazandık, Bilecik’i kazandık, Bolu’yu kazandık. Kazanan aslında Türkiye.

Elbette bir süre sonra seçimin sıcaklığı geçtikten sonra Türkiye tekrar yanıcı günlerine dönecektir. Yani ekonomiye dönecektir. Mutfaktaki yangına dönecektir. Biz 11 Ağustos 2018’de Türkiye bu ekonomik krizden nasıl çıkar diye 13 madde halinde açıkladık. Eksiktir diyebilirlerdi, eleştirebilirlerdi diye. Ama 13 maddenin hiçbirisi uygulanmadı. En büyük endişemiz de yine gidip IMF’nin kapılarını çalmalarıdır. Bunun da bütün göstergeleri var. biz yine sorumluluğunu bilen bir parti olarak ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız.

Bir ekonomik kriz var, mutfakyta yangın var. aşılması için ne gerekiyorsa biz her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız.

Sayın Meral Akşener’e teşekkür ederiz. Millet İttfakı’nın gösterdiği çaba Türkiye demokrasi tarihinde yerini alacaktır. Balıkesir’de Uşak’ta CHP’li arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum. Mutlaka sandıklara sahip çıkın, orada da İYİ Parti’nin adaylarının kazanması için elinizden gelen çabayı gösterin diyorum.

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