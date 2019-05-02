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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
02.05.2019 - 17:53, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş'a ziyaret

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Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Yavaş ile makamında bir süre görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mansur Yavaş ismi sadece Ankara değil, Türkiye'de bir markadır. Çalışmalarıyla, başarısıyla, öngörüsüyse bir kente hizmet verme aşkı ile dolu olan bir insandır Mansur Yavaş. Önümüzdeki süreçte bunu hep birlikte göreceğiz." diye konuştu. Mansur Yavaş da zorlu bir adaylık süreci geçirdiklerini anımsatarak, Kılıçdaroğlu'na "2014 yılında da aynı şekilde benim adaylığıma karar verirken kamuoyundaki tereddütler, belki parti içerisindeki birtakım karşı çıkışlara rağmen bize güvendiniz ve arkamızda durdunuz." dedi.

Mansur Yavaş ziyaret anısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhuriyetin 10'uncu yılı kutlamaları için Beypazarı'ndan Ankara'ya giden seymen ekibinin tarihi fotosunu hediye etti. Ziyarete, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.

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