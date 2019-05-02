Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş'a ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Yavaş ile makamında bir süre görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mansur Yavaş ismi sadece Ankara değil, Türkiye'de bir markadır. Çalışmalarıyla, başarısıyla, öngörüsüyse bir kente hizmet verme aşkı ile dolu olan bir insandır Mansur Yavaş. Önümüzdeki süreçte bunu hep birlikte göreceğiz." diye konuştu. Mansur Yavaş da zorlu bir adaylık süreci geçirdiklerini anımsatarak, Kılıçdaroğlu'na "2014 yılında da aynı şekilde benim adaylığıma karar verirken kamuoyundaki tereddütler, belki parti içerisindeki birtakım karşı çıkışlara rağmen bize güvendiniz ve arkamızda durdunuz." dedi.
Mansur Yavaş ziyaret anısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhuriyetin 10'uncu yılı kutlamaları için Beypazarı'ndan Ankara'ya giden seymen ekibinin tarihi fotosunu hediye etti. Ziyarete, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.
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