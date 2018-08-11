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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
11.08.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu'ndan Trump'a sert tweet tepkisi

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Kılıçdaroğlu'ndan Trump'a sert tweet tepkisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili attığı tweetle ilgili sert bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, ""Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz. Asla doğru bulmuyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul’da "ekonomi" konulu basın toplantısı düzenledi. Toplantının başında ekonomik ve sosyal konseyin önemine değinen Kılıçdaroğlu, ""Ekonomik ve sosyal konseyin 3 ayda bir toplanması gerekiyor. Ülkeyi yönetenlerin ilk yapması gereken iş ekonomik ve sosyal konseyi toplamasıdır. Bu yapılmadı. Ekonomik ve sosyal konseyini toplandığı en son tarih 5 şubat 2009. 3 ayda bir toplanması gereken kurul bugüne kadar toplanmadı" diye konuştu.

"Türkiye bugün içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtulur?" diye soran Kılıçdaroğlu, 13 madde sıraladı. Kılıçdaroğlu, "Bu konuda lafları eğip bükmeden çok açık net 13 maddeden söz ediyorum. Birincisi liyakat. Devlette liyakat. Niçin önemlidir? Birinci maddeye koymamın nedeni şu; Liyakat olursa dünyadaki gelişmeleri bürokrasi önceden görür, sorgular ve siyasi otoritenin önüne rapor koyar. ABD’de, Almanya’da, Rusya’da, Çin’de bu olur. ’Bizim ekonomik sosyal yaşantımıza etkisi bu olur’ diye raporu siyasi otoritenin önüne koyar". Bugün devlette liyakat yoksa devlette çürüme vardır. Yapılması gereken birinci madde devlette liyakat sistemini yeniden inşa etmektir. İkinci maddemiz hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliği. Bir ülke düşünün o ülkede yaşayan vatandaş kendi geleceğinden endişeli. ’Bir şey söylersem beni hapise atarlar mı?’ diye düşünüyor. Böyle bir ülkeye yabancı niye gelsin? Milletvekillerinin, gazetecilerin, öğrencilerin hapiste olduğu bir ülkeye biz ’Yabancı sermaye gelsin. Yatırım yapsın’ beklentisine girerseniz hayal kurarsınız. Üçüncü madde merkez bankasının bağımsızlığı. Bugün merkez bankalarıyla ilgilenen bütün çevreler Türkiye’deki merkez bankasının bağımsız olmadığına inanıyor. Merkez bankası oturup bağımsız karar alamıyor. Eğer merkez bankası uluslararası arenada bağımsız kurul olarak tanıtıp güvencesini verdiğin andan itibaren farklı bir profil ortaya çıkar.

"TRUMP BİR TWEET ATIYOR, TÜRKİYE’DE RAKAMLAR DEĞİŞİYOR"

"Akılcı bir sıcak para yönetimine geçmek gerekiyor. Eğer sıcak para Türkiye’ye spekülatif amaçla geliyorsa ve kısa sürede vurgun yapıp yurt dışına çıkıyorsa, bu Türkiye’deki kaynakların dışarıya transferi anlamına gelir. Dolar kurundaki her 10 kuruşluk artışın bize maliyeti 22 milyar lira. 10 kuruşluk maliyetin bize yansıması 22 milyar lira. Yılbaşından bu yana dolar kurundaki yükselişin maliyeti 580 milyar lira. O nedenle akılcı bir sıcak para politikasının yeniden belirlenmesi gerekiyor. Bugün izlenen dış politikanın tam 180 derece değişmesi lazım. Dış politikada hamaset söylemlerine yer yoktur; dost, düşman ülkeler yoktur; ülkelerin çıkarları vardır. Her ülke kendi çıkarları üzerine dış politikasını oluşturur. Siz, daha güçlü olmak için dışarıdan gelecek olan şoklara karşı güçlü bir ekonomi oluşturmak zorundasınız. Trump bir tweet atıyor Türkiye’de rakamlar değişiyor, dolar yükseliyor. Neden böyle oluyor? Kırılgan bir ekonomi olduğu için, güçlü bir ekonomi olmadığı için. Şunun altını özenle çizeyim, Trump’ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz. Asla doğru bulmuyoruz. Hele hele müttefik olarak tanımladığımız bir ülkenin Türkiye’ye düşmanca yaklaşımını asla doğru bulmuyoruz. Bu konuda Türkiye’de bir görüş birliğinin sağlanması da bence çok önemli." diye konuştu.

 

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