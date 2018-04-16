Kılıçdaroğlu'ndan teşkilata uyarı: Yarışa iddialı olanlar girsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’deki programının ikinci gününde, partisinin belediye başkanları, ilçe başkanları ve milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Basına kapalı toplantıda Kılıçdaroğlu’nun, özellikle 2019’da yapılacak yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair formülleri masaya yatırdığı öğrenildi. CHP Lideri, yerel seçimleri kazanamayacağını düşünen başkan adaylarından yarıştan çekilmelerini istedi. Seçimlerde yarışacak isimlerin iddialı olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, örgüte kavga etmemeleri için talimat verdi ve tüm partililerden hedefe kilitlenmelerini istedi. Kavga edenlerin haklı veya haksız düşünmeden görevi bırakmasını isteyen Kılıçdaroğlu, toplantıda şunları söyledi:

ANA AKTÖR KADINLAR OLACAK

“Sorun Türkiye sorunu. Kırgınlıklar, kavgalar bir kenara bırakılacak. Bütün dünya bize bakıyor. Türkiye, AK Parti’den ibaret değil. Biz önce kendimize güveneceğiz sonra da halka güveneceğiz ve 2019’da başarıya ulaşacağız. Bunun ana aktörü de kadınlar olacak. Şikâyetler geliyor. Kadın Kolları, ‘Araç bulamıyoruz, ilçe araç vermiyor’ diyor. Buna son verin. Ne gerekiyorsa yapın. İzmir tamam ama Manisa neden İzmir gibi olamıyor? Onun da düşünülmesi gerekiyor. 2019’da Türkiye´yi Mustafa Kemal´in istediği çağdaş medeniyet düzeyine getireceğiz.”

TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE ALDILAR

Kılıçdaroğlu, ‘Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek’ konulu sempozyuma katıldı. Konuşmasına Şırnak’ta şehit olan üç askeri anarak başlayan Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

“2002’de terörsüz bir Türkiye teslim aldılar ama bugün anneler yine ağlıyor. Birilerinin bunun hesabını vermesi lazım. Terör örgütü ile işbirliği yaparak terörü sonlandıracağını düşünenlerinin Türkiye’yi hangi felaketle karşı karşıya getirdiklerini görmeleri lazım. Kahvede oturan vatandaşın da bunu görmesi lazım.

MÜHÜRSÜZ SEÇİMİN YILDÖNÜMÜ

(16 Nisan referandumu) Bugün mühürsüz seçimin yıldönümü. Demokrasi ayıbının yıldönümü. Referandumda devletin tüm imkânlarını kullandılar. Sizlerin ödediği vergilerle kendi çıkarlarını savunmak için o parayı kullandılar ama buna rağmen istedikleri başarıyı elde edemediler. Yüksek Seçim Kurulu’nda yuvalanan çete, onların arzu ettiği sonucu ilan etti.

EĞİTİM, SINIF ATLAMADIR

Mezun olduğunuzda yeni çalışma alanları çıkıyor ve siz onun eğitimini almamış oluyorsunuz. Eğitimin bir sınıf atlama olduğunu da onlara anlatmak zorundayız. Ben Anadolu’nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğdum. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Bana bu fırsatı sağlayan Cumhuriyete ve onun kurucusuna yaşamım boyunca hep minnet duydum. Osmanlı’nın varlığı halinde ben okuyamayacaktım.”