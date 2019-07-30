Kılıçdaroğlu’ndan ‘teşekkür’ turu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKılıçdaroğlu’ndan ‘teşekkür’ turu
GeriGündem Kılıçdaroğlu’ndan ‘teşekkür’ turu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA / AA
30.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu’ndan ‘teşekkür’ turu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kılıçdaroğlu’ndan ‘teşekkür’ turu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Türkiye genelinde ‘teşekkür ziyaretleri’ne başlayacak.

Türkiye genelinde 11’i büyükşehir, 10’u il olmak üzere 252 belediye kazanan CHP, hafta sonu Afyonkarahisar’da belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen çalıştayda gelecek dönemde izleyeceği yol haritasını belirledi. Çalıştayda belediye başkanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyeler için belirlediği 7 ilkeyi açıkladı. İnanç, kimlik ve yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılmaması, kadınlara, engellilere ve yoksul kesime özen gösterilmesi, harcama ve yatırımlarda şeffaf olunması, liyakat ve adaletten ödün verilmemesi vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından vatandaşlarla iç içe olup çok çalışmalarını istedi.

ARTVİN İLK SIRADA

Daha önce Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerini ziyaret edip Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na tebriklerini ileten Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başarılı olduğu yerler başta olmak üzere bazı il ve ilçelere yapacağı ziyaret programı netleşiyor. Kılıçdaroğlu ilk ziyaretlerini CHP’nin yerel seçimlerde başarı elde ettiği Artvin ve Ardahan’a yapmaya hazırlanıyor. 2-3 Ağustos’taki ziyaretlerde Artvin’de Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Ardahan’da Faruk Demir ile bir araya gelecek Kılıçdaroğlu, başkanları tebrik edip vatandaşlarla buluşacak. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bakan Kurum’dan Salda Gölü mesajı
At binme sırası kavgasında 'bebeğe yumruk' iddiası
'Sosyal medyadan izledim... Sonradan öğrendim ki o benim çocuğummuş'
Türkiye'yi dehşete düşüren olayda genç kız ilk kez konuştu