Kılıçdaroğlu’ndan ‘teşekkür’ turu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Türkiye genelinde ‘teşekkür ziyaretleri’ne başlayacak.
Türkiye genelinde 11’i büyükşehir, 10’u il olmak üzere 252 belediye kazanan CHP, hafta sonu Afyonkarahisar’da belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen çalıştayda gelecek dönemde izleyeceği yol haritasını belirledi. Çalıştayda belediye başkanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyeler için belirlediği 7 ilkeyi açıkladı. İnanç, kimlik ve yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılmaması, kadınlara, engellilere ve yoksul kesime özen gösterilmesi, harcama ve yatırımlarda şeffaf olunması, liyakat ve adaletten ödün verilmemesi vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından vatandaşlarla iç içe olup çok çalışmalarını istedi.
ARTVİN İLK SIRADA
Daha önce Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerini ziyaret edip Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na tebriklerini ileten Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başarılı olduğu yerler başta olmak üzere bazı il ve ilçelere yapacağı ziyaret programı netleşiyor. Kılıçdaroğlu ilk ziyaretlerini CHP’nin yerel seçimlerde başarı elde ettiği Artvin ve Ardahan’a yapmaya hazırlanıyor. 2-3 Ağustos’taki ziyaretlerde Artvin’de Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Ardahan’da Faruk Demir ile bir araya gelecek Kılıçdaroğlu, başkanları tebrik edip vatandaşlarla buluşacak.
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