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    Kılıçdaroğlu’ndan Suriye’ye operasyonla ilgili ilk açıklama

    Hürriyet Haber
    14.04.2018 - 10:17 | Son Güncelleme:

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Suriye’ye yapılan operasyon ile ilgili ilk yorumunda “Türkiye çok dikkatli olmalı... Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur. Egemen güçler bölgeden elini çekmeli.” yorumunda bulundu. Kılıçdaroğlu ayrıca “sorunumuzu kendimiz çözecek kapasitedeyiz” dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine dönük operasyonunu değerlendirdi.

    Hatay'da iş insanlarıyla kahvaltıda buluşan CHP lideri, "Kimyasal silah kullanımının insanlık suçu" olduğunu belirterek "egemen güçlerin bölgeden çekilmesi gerektiğini" söyledi. Kılıçdaroğlu, "Artık bu bölgenin, Türkiye de dahil oturup bir karar vermeleri lazım. Türkiye, İran, Irak, Suriye bir araya gelsinler. Bu bölgede dört ülkede yaşanan sorunu dördünüzün çözme kapasitesi yok mu" diye konuştu.

     

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    Etiketler: operasyon , ilk açıklama , yorum , gündem
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