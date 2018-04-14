Kılıçdaroğlu’ndan Suriye’ye operasyonla ilgili ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine dönük operasyonunu değerlendirdi.

Hatay'da iş insanlarıyla kahvaltıda buluşan CHP lideri, "Kimyasal silah kullanımının insanlık suçu" olduğunu belirterek "egemen güçlerin bölgeden çekilmesi gerektiğini" söyledi. Kılıçdaroğlu, "Artık bu bölgenin, Türkiye de dahil oturup bir karar vermeleri lazım. Türkiye, İran, Irak, Suriye bir araya gelsinler. Bu bölgede dört ülkede yaşanan sorunu dördünüzün çözme kapasitesi yok mu" diye konuştu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR