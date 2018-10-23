Kılıçdaroğlu'ndan son dakika mesajları

Konuşmasında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal kaşıkçı cinayetine değinen Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Konsoloslukta arama ne zaman oluyor? 10 gün sonra. Neden ve hangi gerekçeyle beklendi? Konsolos, Suudi Arabistan’a giderken niçin müdahale edilmedi. Hunharca işlenen cinayeti ya faili ya da tanığı. Dokunulmazlığı var diyorlar. Hikaye. Dokunulmazlığı yok. Niye serbest bırakıyorsunuz? Kimden izin alıp gitti. Bu soruların cevabını bekliyoruz.

Cemal Kaşıkçı’yı öldürmek için Suudi Arabistan’dan ekip geliyor, öldürülüyor peki ne oluyor. Öldürenlerin tamamı elini kolunu sallayıp Türkiye’den ayrılıyor. Kuş değil katiller uçtu. Onurlu haysiyetli devleti bir çadır devletine dönüşmüştür.

İşin ucunda para olunca bütün bunlar oluyor mu acaba? Para yüzünden katilleri serbest bıraktılar. Bu devletin onuruyla haysiyetiyle oynamak demektir.

‘Türk üniversitelerinin tarihlerinin en özgür en bağımsız dönemlerini yaşıyor.’ Bu Erdoğan’ın söylediği söz. Zaytung haberi değil. Ama 19 Ekim’de tam tersini söylüyor. Türk üniversiteleri dünyanın en büyük 500 üniversiteleri arasında esamesi okunmuyor diyor. Demek ki bir şeyleri ihmal ettik diyor. Beyefendi siz hala kandırılıyorsunuz. Bir şey değil yaptığınız her şey yanlış.

“TÜRKİYE YÖNETİLEMİYOR, SAVRULUYOR”



Yeni havalimanın CEO’su işçilerden özür diliyor, ama işçiler hapiste. Çünkü, hak aradığı için hapiste. Türkiye yönetilemiyor, savruluyor.

AK Parti iktidarı yoksulluk demektir, pahalılık, işsizlik, israf, adaletsiz demektir. Her yerde bunları söyleyin.

Devletin arsalarını fabrikalarını sattılar, dünyanın vergilerini topladılar. Harç bitti yapı paydos. Şimdi Türkiye’yi tefecilere teslim ettiler.

Senin üniversiteye giden çocuğunu temizlik işine mahkum edenlere oy verme.

158 milyar 135 milyon dolar yurt dışında bir avuç tefeciye ödedikleri faiz. Vatandaşın cebinden yabancılara ödedikleri faiz. Ya o parayla yeni bir ülke kurardınız. Ne kadar bilgi gizliyorlarsa hepsini kamuya açıklayacağız. Para bulamadılar satacak bir şey kalmadı, borçlanıyorlar.

‘YAKAYI TEFECİYE KAPTIRMIŞLAR’



Seçimden önce "Bu kardeşinize yetkiyi verin, faizle nasıl uğraşılıyor göreceksiniz" dedi. Seçimden sonra "Emret tefeci kardeşim" diyor. Yalan söylemek günahtır. Tefeciye 81 milyonu hizmet ettirir hale getirmek günahtır. Yakayı tefeciye kaptırmışlar. Türkiye’yi tefeciden kurtarmak bizim borcumuz.

Tefecilere bundan daha hizmet eden başka hükümet olmamıştır.

2019 bütçesi vatandaşa deli gömleği giydirmektir. Biz mücadele edeceğiz. Çiftçiye mazot için yarısı senden yarısı benden diyordu. Söyleyen adamda yok. Nerede bunlar. Malı tamamen götürdüler, sana bir şey kalmadı. Gübrede yüzde 10 indirim yapacaktı, yüzde yüz zam yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yem fiyatları süt fiyatlarının üstünde. Çiftçinin borcu 2002’de 1 milyardı, 109 milyar liraya geldi. Ameliyatlar yapılamıyor. Memleketi bu hale getirdiler. Önemli olan saray değil, önemli olan insanlarımızı huzur içinde yaşamaları. CHP olarak bu sözü veriyoruz.