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    Kılıçdaroğlu'ndan sıfır baraj ittifakı çağrısı

    ANKARA
    05.05.2018 - 01:41 | Son Güncelleme:

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda düzenlenen törende partisinin cumhurbaşkanı adayını açıklamak üzere İzmir marşı ile kürsüye geldi ve “25 Haziran’da sadece İzmir’in dağlarında değil, Türkiye’nin bütün dağlarında çiçekler açacak” diyerek Yalova milletvekili Muharrem İnce’nin adayları olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

    BİR YOL AYRIMINDAYIZ
    “Bugün bir yol ayrımındayız. Bize soruyorlar, ‘Neden ittifak yapmak istiyorsunuz’ diye. Birinci nedenimiz şu; 12 Eylül askeri darbesinin getirdiği yüzde 10 seçim barajını ve darbe hukukunu sıfırlamak için ‘sıfır baraj ittifakı’ istiyoruz, her partinin katıldığı sıfır baraj ittifakı. İkincisi, seçme hakkının önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz. Üçüncüsü demokrasi kültürünü geliştirmek için ittifak yapmak istiyoruz. Dördüncüsü, bu ülkede kutuplaşmaya son vermek için ittifak istiyoruz. Yani kimlik üzerinden, inanç, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılmasın. Bu ülkede hep birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu çağrıyı buradan bütün Türkiye’ye, bütün siyasi partilere açık yüreklilikle yapıyoruz.

    VESAYETE YELTENMESİNLER
    Sarayın vesayetini perçinlemek için Genelkurmay Başkanı ve sarayın sözcüsü, bir başka cumhurbaşkanına gidip baskı kurmaktadır. Hiç kimse demokrasi üzerinden vesayet kurmaya yeltenmesin. Cumhuriyet Halk Partililer olarak, Kuvayı Milliyeciler olarak nasıl 1920’lerde biz mücadele ettiysek aynı mücadelemizi kararlılıkla ve inançla yapacağız. Bunu en başta Sayın Abdullah Gül’e giden Genelkurmay Başkanı ve onun temsilcisi olan İbrahim Kalın’a söylüyorum. Kimse orduyu kullanıp demokrasi üzerinde vesayet kurmasın. Bu ayıp. Bu ayıbı ordunun üzerine gölge olarak düşürenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nde asla yeri yoktur. ”

    Etiketler: CHP , Kemal Kılıçdaroğlu , gazetehaberleri , gündem
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