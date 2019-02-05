Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , konuşmasına başlamadan önce CHP'ye üye olanlara rozet taktı. CHP grup toplantısında partiye üye olan Yaşar Okuyan da açıklamalar yaptı. Okuyan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün aranıza katılmamızın pek çok sebebi var ama en önemli sebebi bir araya gelmenin zorunluğudur. Herkesin artık aktif olarak harekete geçme bilincinde olması gerekiyor. CHP’ye kaydımızın yapılmasının gerekli olduğunu düşündüm. 40 yıl önceki sağ sol olaylarını istismar ederek 40 yıl sonra yeni gerginlikler yaratmak belli merkezlerden iktidar ve onun tabi destekçisi ile o dönemin olaylarını kaşıyorlar. Artık bu oyunu hep beraber bozmamız lazım. Onun için de arkadaşlarımızla konuştuk bu gelişmelerin neticesinde bir nefer olarak buradayız, Atatürk’ün partisine geldiğimiz için… Sayın Genel Başkanım sizin yanınızdayız, partimizin emrindeyiz.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Ne olursa olsun biz doğru durmaya ve Türkiye’nin çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz.

Her kafadan ortak bir dil kullanılarak bize yöneltilen eleştirileri biliyorum, bir talimatla havuz medyasının attığı başlıkları da biliyorum. Biz bu dimdik duruşu sizlerin duruşu ile yerine getireceğiz.

Biz yaşanabilir, huzurlu bir Türkiye istiyoruz. İnsanı seviyorsan o sorunları çözme konusunda kararlı olacaksın.

Efendim bugün 5 Şubat, sayın Adnan Kahveci'nin ölüm yıldönümü. Uzun süre birlikte çalıştık. Son derece idealist bir insandı. Aramızdan 26 yıl önce bir kazayla ayrıldı ve onu saygıyla anmaya her zaman devam edeceğiz. 12 Eylül darbesinden sonra yurt dışına gidenler için özel bir çaba sarf etti. Bunlardan biri de Selda Bağcan'dı.

Vatandaşın mutfağını vuran vergi enflasyon vergisidir. Enflasyonun olduğu bir ülkede huzur olmaz, güven olmaz. Enflasyonun ne kadar büyük bir tehlike olduğunu Türkiye yaşadı.



Dünyanın en büyük enflasyonunu yaşayan ülkelerinden birisiyiz. Eskiden kilo ile aldıkları ürünleri şimdi tane ile almaya başladılar. Böyle bir tablo ile niçin karşı karşıyayız. Oy verdiniz, kanun çıktı yetmedi, 17 yıldır tek başına yönetiyor, bana yetki verin tek adam olayım her şey düzelecek diye söz verdi o da yetmedi. Neden bu fiyatlar yükseliyor.



Ne oldu da bir yılda bu zamlar geldi. Bir yılda ne oldu Kuru soğan artış yüzde 231. Biber artış yüzde 155, sivri biber yüzde 147, Pırasa yüzde 116… Böyle gidiyor liste. Mutfakta yangın var derken bunu kastediyoruz. Asgari ücret yüzde 26 mutfaktaki enflasyon yüzde 100’ün üzerindeyse her vatandaş oturup düşünecek. 17 yıldır Türkiye’yi yöneten bir iktidarın ülkeyi getirdiği noktayı hep beraber oturup düşünmemiz lazım.



Şikayet etmek vatandaşın görevidir, sen çözüm makamısın kimi kime şikayet ediyorsun. Sanki ülkeyi Japonlar yönetiyor, bu vatandaş muhalefette şikayet ediyor.



Önce hal yasasını değiştirdiler, düşen hiçbir şey yok. Fiyatlar yüksek ithalat yapmamız lazım fiyatlar düşer dediler bunu da yaptılar fiyatlar yine düşmedi.

Tarım Bakanı çıktı, et yemeyin oy yiyin dedi bu sefer de otun fiyatı çıktı.Buradan Zaytung yöneticilerine bir istirhamım var bu Tarım Bakanı'nın kadronuza alırsanız çok mutlu olurum.



Sonra denetlemelere, baskınlara başladılar. Gelecek vizyonu olmayan bir grup ülkeyi yönetmeye çalışıyor ama olmuyor. Emin olun Türkiye'yi yönetenler bir grup tefeci. Onların öngörüleri ile ekonomi kararları alınıyor.



Bir gelecek ufku olmayan bir grup Türkiye’yi yönetmeye çalışıyor. Ama Türkiye savruluyor. Türkiye’yi yönetenler bir grup tefeci inanın onların kararı ile ülkede kararlar alınıyor.



AK Parti iktidarı döneminde tefecilere ödenen para 446 milyar 800 milyon lira… Hangi iktidar 16 yılda bu kadar faiz ödemiştir. Bütün paralar buraya gidiyor. Türkiye’yi yönetme güçlerini kaybettiler.

Asgari ücretin altında, açlık sınırının altında çalışanlar var. Bunları seslendiren var mı yok? Biz dillendireceğiz. Vatanadşa zam yapınca kıyameti koparıyorlar, Erdoğan yapınca ses çıkmıyor. Sanayi elektriğine yapılan zam yüzde 57, tarımsal üretimde yapılan sulamada kullanılan elektriğe yapılan zam yüzde 57... Köprü geçiş ücretlerine yapılan zam yüzde 120'nin üzerinde.

Biz üreten Türkiye’den söz ettik güçlü Türkiye’den söz ettik. Israrla Türkiye üretmelidir dedik. 2018 yılında 14 buçuk milyar lira destekleme verdiler tarıma ama 5 bitkisel ürünün ithalatını 29 milyar 800 milyon lira… Peki bunlar hangi ülkenin tarımını destekliyorlar Türk tarımını mı yabancı tarımını mı destekliyorlar.



Yaklaşık 170 ilacın piyasada olmadığını söylemiştim. Bugün piyasada bulunmayan ilaç sayısı 417 kaleme çıktı. Biz saraylarda değil vatandaşın gönlünde taht kurmak istiyoruz. Ekonomi böyle giderken işsizlik sorunuyla da karşı karşıyayız. İşsizlik hangi boyutlarda? Milyonlarca işsizimiz var. Pırıl pırıl gençlerimizin işleri yok.



Uzun süredir ekmeğe zam yaptırmıyorlar tehdit ediyorlar. Ekmeğe 39-40 aydır zam yok, un fiyatları maya fiyatları arttı biz geçinemiyoruz diyorlar. Fırıncı kardeşlerim bu hükümet sizi düşman ilan etmiş durumda ama CHP olarak biz sizi kardeş ilan edeceğiz, sizin alın terinizin hakkını vereceğiz.

Bu tabloyu Türkiye’nin önüne koyan içerideki ve dışarıdaki tefecilerdir. Önce para verdiler siz üretmeyin dediler ve Türkiye bu hale geldi. Şamar gibi tweet atıyorlar ekonomiyi bozacağız diyorlar. Çıkıp tek cümle edemiyor. ‘Ey Trump diyordu, şimdi ‘emret Trump’ diyor.

Eren Erdem haksız hukuksuz bir şekilde 222 gündür tek kişilik hücrede. Adalet Orucu tutuyor, PM çağrıda bulunduk. Türkiye'nin de CHP'nin de sana ihtiyacı var, bedenini korumak zorundasın. Osman Kavala, gazeteciler, yazarlar, avukatlar, askeri öğrenciler var içerde. Parası olan dışarı çıkıyor, arkası olan dışarı çıkıyor.

Bir kişi var FETÖ'nün maliye, eğitim, medya, sivil toplum ayağında görevli. Adı ne Fettah Tamince, çok ince yanına kimse yanaşamıyor. Binlerce insan tutuklandı, apartman aidatını yatırdı diye memurluktan atılanlar var bu beyefendiye dokunan yok. FETÖ ile ilgili 16 madde yayınladı, biz onları tutuklayacağız dediler.