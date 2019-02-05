Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar
GeriGündem Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
05.02.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , konuşmasına başlamadan önce  CHP'ye üye olanlara rozet taktı. CHP grup toplantısında partiye üye olan Yaşar Okuyan da açıklamalar yaptı. Okuyan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün aranıza katılmamızın pek çok sebebi var ama en önemli sebebi bir araya gelmenin zorunluğudur. Herkesin artık aktif olarak harekete geçme bilincinde olması gerekiyor. CHP’ye kaydımızın yapılmasının gerekli olduğunu düşündüm.  40 yıl önceki sağ sol olaylarını istismar ederek 40 yıl sonra yeni gerginlikler yaratmak belli merkezlerden iktidar ve onun tabi destekçisi ile o dönemin olaylarını kaşıyorlar. Artık bu oyunu hep beraber bozmamız lazım. Onun için de arkadaşlarımızla konuştuk bu gelişmelerin neticesinde bir nefer olarak buradayız, Atatürk’ün partisine geldiğimiz için…  Sayın Genel Başkanım sizin yanınızdayız, partimizin emrindeyiz.

Kılıçdaroğlundan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları: 

Ne olursa olsun biz doğru durmaya ve Türkiye’nin çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz. 

Her kafadan ortak bir dil kullanılarak bize yöneltilen eleştirileri biliyorum, bir talimatla havuz medyasının attığı başlıkları da biliyorum. Biz bu dimdik duruşu sizlerin duruşu ile yerine getireceğiz.

Biz yaşanabilir, huzurlu bir Türkiye istiyoruz. İnsanı seviyorsan o sorunları çözme konusunda kararlı olacaksın.

Efendim bugün 5 Şubat, sayın Adnan Kahveci'nin ölüm yıldönümü. Uzun süre birlikte çalıştık. Son derece idealist bir insandı. Aramızdan 26 yıl önce bir kazayla ayrıldı ve onu saygıyla anmaya her zaman devam edeceğiz. 12 Eylül darbesinden sonra yurt dışına gidenler için özel bir çaba sarf etti. Bunlardan biri de Selda Bağcan'dı.

Vatandaşın mutfağını vuran vergi enflasyon vergisidir. Enflasyonun olduğu bir ülkede huzur olmaz, güven olmaz. Enflasyonun ne kadar büyük bir tehlike olduğunu Türkiye yaşadı.

Dünyanın en büyük enflasyonunu yaşayan ülkelerinden birisiyiz. Eskiden kilo ile aldıkları ürünleri şimdi tane ile almaya başladılar. Böyle bir tablo ile niçin karşı karşıyayız. Oy verdiniz, kanun çıktı yetmedi, 17 yıldır tek başına yönetiyor, bana yetki verin tek adam olayım her şey düzelecek diye söz verdi o da yetmedi. Neden bu fiyatlar yükseliyor.

Ne oldu da bir yılda bu zamlar geldi. Bir yılda ne oldu Kuru soğan artış yüzde 231. Biber artış yüzde 155, sivri biber yüzde 147, Pırasa yüzde 116… Böyle gidiyor liste. Mutfakta yangın var derken bunu kastediyoruz. Asgari ücret yüzde 26 mutfaktaki enflasyon yüzde 100’ün üzerindeyse her vatandaş oturup düşünecek. 17 yıldır Türkiye’yi yöneten bir iktidarın ülkeyi getirdiği noktayı hep beraber oturup düşünmemiz lazım.

Şikayet etmek vatandaşın görevidir, sen çözüm makamısın kimi kime şikayet ediyorsun. Sanki ülkeyi Japonlar yönetiyor, bu vatandaş muhalefette şikayet ediyor.

Önce hal yasasını değiştirdiler, düşen hiçbir şey yok. Fiyatlar yüksek ithalat yapmamız lazım fiyatlar düşer dediler bunu da yaptılar fiyatlar yine düşmedi.

Tarım Bakanı çıktı, et yemeyin oy yiyin dedi bu sefer de otun fiyatı çıktı.Buradan Zaytung yöneticilerine bir istirhamım var bu Tarım Bakanı'nın kadronuza alırsanız çok mutlu olurum.

Sonra denetlemelere, baskınlara başladılar. Gelecek vizyonu olmayan bir grup ülkeyi yönetmeye çalışıyor ama olmuyor. Emin olun Türkiye'yi yönetenler bir grup tefeci. Onların öngörüleri ile ekonomi kararları alınıyor.

Bir gelecek ufku olmayan bir grup Türkiye’yi yönetmeye çalışıyor. Ama Türkiye savruluyor. Türkiye’yi yönetenler bir grup tefeci inanın onların kararı ile ülkede kararlar alınıyor.

AK Parti iktidarı döneminde tefecilere ödenen para 446 milyar 800 milyon lira… Hangi iktidar 16 yılda bu kadar faiz ödemiştir. Bütün paralar buraya gidiyor. Türkiye’yi yönetme güçlerini kaybettiler. 

Asgari ücretin altında, açlık sınırının altında çalışanlar var. Bunları seslendiren var mı yok? Biz dillendireceğiz. Vatanadşa zam yapınca kıyameti koparıyorlar, Erdoğan yapınca ses çıkmıyor. Sanayi elektriğine yapılan zam yüzde 57, tarımsal üretimde yapılan sulamada kullanılan elektriğe yapılan zam yüzde 57... Köprü geçiş ücretlerine yapılan zam yüzde 120'nin üzerinde.

Biz üreten Türkiye’den söz ettik güçlü Türkiye’den söz ettik. Israrla Türkiye üretmelidir dedik. 2018 yılında 14 buçuk milyar lira destekleme verdiler tarıma ama 5 bitkisel ürünün ithalatını 29 milyar 800 milyon lira… Peki bunlar hangi ülkenin tarımını destekliyorlar Türk tarımını mı yabancı tarımını mı destekliyorlar.

Yaklaşık 170 ilacın piyasada olmadığını söylemiştim. Bugün piyasada bulunmayan ilaç sayısı 417 kaleme çıktı. Biz saraylarda değil vatandaşın gönlünde taht kurmak istiyoruz. Ekonomi böyle giderken işsizlik sorunuyla da karşı karşıyayız. İşsizlik hangi boyutlarda? Milyonlarca işsizimiz var. Pırıl pırıl gençlerimizin işleri yok.

Uzun süredir ekmeğe zam yaptırmıyorlar tehdit ediyorlar. Ekmeğe 39-40 aydır zam yok, un fiyatları maya fiyatları arttı biz geçinemiyoruz diyorlar. Fırıncı kardeşlerim bu hükümet sizi düşman ilan etmiş durumda ama CHP olarak biz sizi kardeş ilan edeceğiz, sizin alın terinizin hakkını vereceğiz.

Bu tabloyu Türkiye’nin önüne koyan içerideki ve dışarıdaki tefecilerdir. Önce para verdiler siz üretmeyin dediler ve Türkiye bu hale geldi. Şamar gibi tweet atıyorlar ekonomiyi bozacağız diyorlar. Çıkıp tek cümle edemiyor. ‘Ey Trump diyordu, şimdi ‘emret Trump’ diyor.

Eren Erdem haksız hukuksuz bir şekilde 222 gündür tek kişilik hücrede. Adalet Orucu tutuyor, PM çağrıda bulunduk. Türkiye'nin de CHP'nin de sana ihtiyacı var, bedenini korumak zorundasın. Osman Kavala, gazeteciler, yazarlar, avukatlar, askeri öğrenciler var içerde. Parası olan dışarı çıkıyor, arkası olan dışarı çıkıyor.

Bir kişi var FETÖ'nün maliye, eğitim, medya, sivil toplum ayağında görevli. Adı ne Fettah Tamince, çok ince yanına kimse yanaşamıyor. Binlerce insan tutuklandı, apartman aidatını yatırdı diye memurluktan atılanlar var bu beyefendiye dokunan yok. FETÖ ile ilgili 16 madde yayınladı, biz onları tutuklayacağız dediler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Yarın Bahçeli ile görüşeceğim'

Bakan Soylu 'bu uygulamayı indirin' demişti... UYUMA kıskıvrak yakalattı

Kargo şubesinde dönerci eşten infaz

Metrobüste 'astronot' şaşkınlığı