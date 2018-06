Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Gerçek anlamda tümüyle vesayetten arınmış bir ortamda oturup demokratik bir anayasa yapmamız lazım. Kısa ve öz bir anayasa yapmamız lazım. Bu da zaman alacaktır.

"MUHARREM İNCE, CUMHURBAŞKANI SEÇİLİRSE, CHP İLE İLİŞKİLER NASIL OLACAK? CHP’Lİ BAKANLAR MI GÖRECEĞİZ?"

Sayın İnce herkesin cumhurbaşkanı olacak. Dolayısıyla bütün partilere eşit mesafede olması lazım. Siyasi parti liderlerini davet edip, ülkenin kronikleşen sorunları konusunda görüş sorabilir. Yetkin insanları, diyelim ekonomi konusunda birisini, tarih konusunda bir başkasını davet edip onların görüşlerini alabilir. Bu tamamen sayın İnce’nin kendi belirleyeceği bir olay. İyi danışmanlarının olması lazım. Ülkenin en azından bu demokrasiye geçiş sürecinde, güçlü bir birlikteliğin sağlanması gerekiyor. Bir anayasa değişikliği olacak, hiç kimseyi kırmadan dökmeden bu geçiş sürecini sağlaması lazım.

Parti genel başkanı cumhurbaşkanı olmaz dedim. Bir partinin genel başkanı olarak ben AYM’ye hakim tayin edersem, bir kuruluşa hakim tayin edersem o yargıç güven verir mi?

DANIŞTAY ÜYESİNİN SÖZLERİ



Görevinden istifa etmesi lazım. Artık iradesi belli olmuştur. Sayın Erdoğan’ın mı Bahçeli’nin partisinde mi olur, o partilerde siyaset yapması lazım. Yargıda olduğu sürece Danıştay’da kara bir leke olarak kalıyor. Yargıyı kirletiyor.

HSK’NIN BİR ŞEY YAPMASINI BEKLİYOR MUSUNUZ?





Bir başka otoritenin isteği üzerine istifa etmesi değil, onurlu birisiyse yargıya inanıyorsa bir gün değil bir saat bile kalması lazım. İstifa etmiyorsa, onur erdem adalet duygusu yok demektir.

Tweet atıyor, yarın kalkıp bir TV’de de konuşabilir. Danıştay’ın bütün üyelerinin o kişinin elini bile sıkmaması lazım. ‘Buradan ayrıl demeleri’ lazım.

HDP BARAJI GEÇMELİ İFADENİZ ÇOK TARTIŞILDI. GEÇERSE NE OLUR, GEÇMEZSE NE OLUR?

Bütün siyasi partilerin yüzde 10 barajından kurtulması lazım. Milli irade diyorlar, halkı kandırıyorlar. Milli irade parlamentoda temsil edilmesidir. Yüzde 49 almışsanız 49 vekil, yüzde 1 almışsanız yüzde 1 ile temsil edilmesi gerekir. Onun için demokratik parlamenter sistem diyoruz. Bunu darbeciler getirdi. Kim savunuyor? Sözde milli irade diye sabah akşam bağıranlar savunuyor.

Muharrem Bey'in yapacağı ilk işlerden birisi, bütün hukuk sistemini darbe hukukundan arındıracağız.

CUMHURBAŞKANI, DEMİRTAŞ ZİYARETİYLE İLGİLİ “TERÖRE DESTEK” DEDİ. HDP SEÇMENİNİN CHP’YE BAKIŞ AÇISINDA BU SÜREÇTE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLDUĞUNU DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ?

Size bir soru sorayım. Teröristler seçime girerler mi? Giremezler. Demirtaş terörist ise nasıl cumhurbaşkanlığına aday oluyor? Mahkemeye gidiyor, cumhurbaşkanı adayı olabilirsiniz diyorlar, e diploması da var. Girebilirsin diyorlar. Bir ülkenin cumhurbaşkanı koltuğunda oturan bir kişi, yasal olarak katılmaya hakkı olan birisini nasıl terörist olarak tanımlar?

Ben kalkıp Erdoğan’a terörist desem hoşuna gider mi? Hemen dava açar değil mi? Peki sen neden Demirtaş’a terörist diyorsun? Bir kişinin suçlu olup olmadığına kim karar verir? Hakimler karar verir. Peki Erdoğan bu kararı nereden aldı? Sen yargıç mısın, hakim misin? Kimsin? Hakimin yerine geçiyorsan git istifa et ben AYM üyesi olacağım de eğer olabilirsen. İnsanları suçlamak doğru değildir. Demirtaş’ı sevmeyebilirsiniz, Akşener’i sevmeyebilirsiniz, beni de sevmeyebilir, zaten hiç sevmiyor. Kızabilirsiniz, zaten kızıyor. Bunların hiçbir önemi yok. Ama siz beni terörist diye suçlayamazsınız. Yarın beraat ederse ne olacak?

İNCE’NİN VE TEŞKİLATINIZIN ‘EL ALTINDAN’ HDP’Yİ DESTEKLEDİĞİ İDDİASI…

Neye dayanıyor bu iddiası? İstihbarata. Her parti kendi oyunu artırmak için çaba harcar. Biz niye başka bir partiye destek verelim. Hep böyle nifak sokarak, toplumu da bu anlayışla geriyor. Bunlar demokrasiye zarar veriyor. Bizim demokrasi kültürümüze zarar veriyor.

İSTİHBARATTAN ALDIĞIM BİLGİYE GÖRE, KATILANLARIN HEPSİ HDP’Lİ DEDİ. “İSTİHBARATIN GÖREVİ MUHALEFETİ İZLEMEK Mİ” DEDİ İNCE…

Katılanların tamamı HDP’li diyor. Allah akıl fikir versin. Bir sürü CHP milletvekili var orada. Sende akıl da mı yok, mantık da mı yok. Türk bayrağı yok demiş orada. Bir fotoğraflara bak. Nereden bilgi almış? İstihbarattan almış. Türkiye cumhuriyeti devleti istihbarat devleti mi? Demokratik devlet. “İstihbarattan aldığım bilgiye göre” bütün dünya şunu düşünecek, demokrasi yok. Hangi istihbarat? MİT’ten mi alıyor? MİT’in müsteşarı ne oldu? istifa etti geldi, AK Parti’den listeye konmayınca geri döndü. Ben o müsteşara güvenmiyorum ki. O müsteşar saraya çalışıyor. İstihbaratın görevi orada başka bir görevi vardır. Terör var mıdır, terörist var mıdır, onu araştırmaktır.

Benim telefonlarımı zaten dinliyorlar. Almanya’da medya özgür. Bir yazılım firmasının, Türkiye’ye sattığı yazılım dolayısıyla bizim telefonlarımızın dinlendiği kanıtlandı, yayınlandı orada. Dinlenenlerin tamamının listeleri de çıktı. İçlerinde benim de telefonlarım var. Bu yazılım firması, casus yazılımları yapıyor. Ve alman hükümetinin izni olmadan başka ülkelere satamaz. Bu da çıktı ortada. Biz suç duyurusunda bulunduk, dedik ki bu yazılımı hangi firmaya satılmak üzere izin verdin? Hükümet kime izin verir? Bir başka hükümete izin verir. Erdoğan açıklama yapıyordu “Ey Kılıçdaroğlu senin nefesini bile dinliyorum”



Kendisini yakan işçiden, çiftçiden söz ediyoruz. Sanayicinin derdinden söz ediyoruz. Dinleyip öğrenirse memnun oluruz tabi.

SİZİN İÇİN BAŞARI EŞİĞİNİ SORACAĞIM. CHP’NİN KAÇ MİLLETVEKİLİ OLURSA BAŞARI EŞİĞİ AŞILMIŞ OLUR?

Parlamentoda millet ittifakı çoğunluğu sağladığında güzel bir başarıyı yakalamış oluruz. Muharrem İnce de cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda başarımızı pekiştirmiş oluruz.

Bir ülkenin genelkurmay başkanı, Erdoğan’ın sözcüsüyle sayın Abdullah Gül’e gidip seçimlere katılmama yönünde telkinde bulunamazlar. Bu şantaj ve tehdittir.

BAHÇELİ AF İSTERKEN, CEZAEVİNDE BİR KALKIŞMADAN BAHSETTİ. HERHANGİ BİR DUYUMUNUZ, ENDİŞENİZ VAR MI?

Sayın Bahçeli bu bilgiyi nereden almış? İstihbarattan mı? Bir tahmin üzerinden yasa mı çıkar? Bir tahmin üzerinden bir telkinde mi bulunulur? Akıl var akıl. Varsa bir sorun akılcı politikalar üretirsiniz. “Sayın Erdoğan istirhamım var sizden, madem biz ortağız. Benim böyle bir düşüncem var, bunu hayata geçirelim” deseydi.

AF KONUSUNDA YAKLAŞIMINIZ NEDİR?

Af konusu ayak üstü konuşulacak bir konu değildir. bunun yeri ve adresi de parlamentodur. Oy devşirmek için aftan söz edilemez.

KANDİL HAREKATI

Afrin konusunda eleştirmedik. Kent merkezinde siviller var, orada daha çok askerimiz can kaybına uğrayabilir diye dikkat çektik. Onlar bir fırsat kolluyorlar. Ben nasıl CHP’nin buna karşı olduğunu anlatabilirim. Yok öyle bir şey. Elbette ki her ülke teröre karşı kendisini korumak zorundadır. Her türlü mücadele yolunda meşrudur. Soru şu, 16 yıldır neredeydin sen? Seçim öncesi, efendim şunu yapıyoruz, PKK ile mücadele ediyoruz. Neredeydin 16 yıldır? Elini ayağını tutan mı vardı? Niye mücadele etmedin? Kim sana dedi PKK ile masaya otur.

Şimdi kalkmış kahramanlık taslıyor. Bütün dert şu, ben nasıl milleti kandırabilirim… Ne yaparsan yap ayın 25’inde bu koltuğa Muharrem İnce oturacaktır. Ve görecek o zaman terörle nasıl mücadele edilir. Ortadoğu’nun tamamını bir barış havzasına dönüştüreceğiz. Muharrrem bey OHAL’i kaldıracak. Bütün dünyaya şu mesajı verecek, Merkez Bankası’nın enflasyon talimatını vereceğim, enflasyonu şuna indir. Ama hiçbir aracına siyasi müdahaleye izin vermeyeceğim diyecek. Muharrem bey en kısa süre içinde Irak’ı İran’ı Suriye’yi ziyaret edecektir, Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatını kuracaktır. Ortadoğu’da kan akmasına izin vermeyecektir. Biz öyle Londra’ya gidecek yalvararak, para babalarına, bize borç para verin, hadi bakanı gönderin… Yok öyle bir şey.

ASGARİ ÜCRET VAADİ

Naci Ağbal’a şu soruyu sormak isterim, 151 milyar dolar faizi Londra’ya öderken para var değil mi? Para var, ödenmiş zaten bunlar. Asgari ücretliye gelince 2200 lira ödenemez… Ödenir, vergisiz ödenir. işverene de yük getirmeyeceğiz. Almayacağız vergiyi 2200 lira vereceğiz.

KAYNAĞI NEREDEN BULACAKSINIZ?

Türkiye’de kaynak var, Türkiye zengin bir ülke. Son 14 yılda 2 trilyon dolar para harcadılar. Bütün cumhuriyetlerinin harcadığı para ise 713 milyar dolar. Ben 50 milyar dolardan söz etmiyorum, 2 trilyon dolardan söz ediyorum. Naci Ağbal’ın bunlardan haberi var mı? 1500 dedik olmaz dediler. Kıyameti kopardılar. Bizim bütün belediyelerde asgari ücret tak 1500 lira oldu. Emekli maaşları bugün 400 lira, 800 lira, 1000 lira emekli aylığı alanlar var. Net, 1500 liradan aşağıya emekli aylığı olmayacak. 1500 lira çok büyük bir rakam değil ama 400 lira alan adam 1500 aldığı zaman rahatlamış olacaktır.

Bugün bir işçi yarın sabahleyin asgari ücret ödeyip emeklilik hakkı kazanan bir kişi ben emekli olmak istiyorum dediği zaman 718 lira 69 kuruş maaş bağlanıyor. Ama 1 Ekim 2008’den önce deseydi 1822 lira emekli aylığı alacaktı. 1100 lira emekli aylığından kesildi. Aynı şey Bağ-kur, aynı şey tarım için geçerli. Buna bir cevap verebilir mi sayın Erdoğan? Bu aralar hiç ekonomiden söz etmiyor. Konuşsun, ekonomiyi şöyle yapacağım, böyle yapacağım desin bir bakalım… Ne oldu? ağzına bant çekmiş, Kılıçdaroğlu şöyle yaptı, ince şöyle yaptı bu kadar. 25’inden sonra olamayacağını görüyor.

İKİNCİ TURA KALIRSA AKŞENER’İ DESTEKLER MİSİNİZ?

Herkesi destekleriz. Kim demokrasiden yanaysa. Bizim ittifakımız, ilkeler ittifakı. Bunu kamuoyuna deklare ettik. Partinin yetkili organlarından arkadaşlarımız imzaladılar.

SEÇİM SONRASI MİLLET İTTİFAKI DEVAM EDER Mİ?

İlkeler bağlamında, aynı ilkeleri savunduğumuza göre devam eder. Ama bu her yasa tasarısında bir arada olacağımız anlamına gelmeyebilir. Ama o demokratik ortam içerisinde görüşmeler yapılır. Ama demokrasinin güçlenmesi, yargı bağımsızlığı, kadın erkek eşitliği gibi, sosyal refahın artırılması gibi ilkelerde ortak hareket ediyoruz.

CUMHUR İTTİFAKI DEVAM EDER Mİ?

O ittifak zoraki evlilik. Bir kişinin bir başka partinin gölgesine sığınma olarak tanımlamak mümkün. En çok üzüldüğüm, ülkücüler. Ülkücü vatanını, bayrağını seven demektir. Her türlü fedakarlığı yapan, ülkesi için canını göze alan kişi demektir.

GÜLEN’İN AMERİKA’DAN İADESİ

Birincisi şu, 7 dosya var. Bunlardan bir kısmı 15 Temmuz darbesinden önce, bakanlık göndermiyor. Birinci soru, niye beklediniz? 15 Temmuz darbesinden sonra birkaç dosya geliyor, sonra tamamın gönderiyor. İadede bazı usül hataları var ama çok ciddi değil. Amerika somut veri istiyor. Somut veriler elbette istihbarat örgütünün elindedir ama çok önemli bir ayrıntı var. Darbe öncesi, Adil Öksüz, Kemal Batmaz dahli 5 kişi bir villada toplantı yapıyorlar. MİT villanın adresini biliyor, Meclis’e de bilgi verildi, raporlara da girdi. İçerde yapılan konuşma ne? Bu konuşmanın bant kayıtlarını biz istiyoruz. Herhalde çay kahve içmek için bir araya gelmedi bunlar. Tarih sohbetleri yapmak için bir araya gelmedi bunlar. Darbe yapmak için bir araya geldiler. Onu görüyorsa, izliyorsa, herhalde bunları dinlemiştir. Niye açıklanmıyor bu bantlar? Biz açıklanmasını istiyoruz. Büyük ihtimalle Fetullah Gülen ile de görüşmüşlerdir. Somut bilgi işte, niye göndermiyor MİT bunu?

Adil Öksüz’ü izleyemeyen, serbest bırakan istihbarat Muharrem İnce’nin Diyarbakır mitingini izliyor. Şu garipliğe bakın. Darbenin en önemli aktörü olan Adil Gür… Pardon; Adil Öksüz’ü serbest bırakacaksınız… Bu arada Sayın Gür’den de özür diliyorum.

İstihbaratın geldiği noktaya bakın Allah aşkına. Hani diyordum ya yönetemiyor diye. Yönetme erkini kaybetmiş. Gerçekten yönetemiyor. Akılla tarih arasındaki ilişki de kopmuş vaziyette.

Bir süre sonra Diyarbakır surları bizim zamanımızda yapıldı diyebilir.

MAN ADASIYLA İLGİLİ TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİNİZ…

Bu davayı kazanacağım, o hakimi de şikayet edeceğim. FETÖ’den önce meslekten atılıyor, sonra göreve iade ediliyor. Hakim değiştiriliyor, benim avukatım diyor ki delilleri topla… Hayır delilleri toplamayacağım diyor karar veriyor. Yüz kararı bir karar. Söyledim, para hareketleri doğru. Man Adası’ndan Türkiye’ye. Belgesi var, dekontları var, Halk Bankası’nın… MASAK’a gönderildi, bu para hareketleri doğrudur dedi. Niye bu tazminat? Erdoğan, 18 milyon dolara şirket sattık dedi. Sordum defalarca. bu hakim de, saraya bakmış ne diyeyim? Tazminata mahkum etmiş, beni korkutmak istiyorlar. Kim olursa olsun sonuna kadar mücadele edeceğim, bu ülkede yetimin hakkını korumak için.