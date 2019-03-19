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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.03.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

CHP ile İYİ Parti'den Antalya'da ortak miting

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CHP ile İYİ Parti'den Antalya'da ortak miting

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Antalya’da İYİ Parti ile düzenlediği ortak mitingde önemli açıklamalar yaptı.

Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye adayı Muhittin Böcek ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Sayın genel başkanımız, sayın Akşener, Türkiye'nin temel sorunlarına değindi. Bu sorunları hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin sorunları var, bu sorunlar çözülmeyecek sorunlar değildir. Bu sorunları aşmak mümkün. İnsan potansiyeli, güzel coğrafyası, denizi, gölü, insanlarıyla biz bu sorunları aşabiliriz.

Birlikte mücadele edeceğiz, kimsenin önünde diz çökmeyeceğiz. Herkes şunu bilmeli; CHP'nin, İYİ Parti'nin belediye başkanları kazanırsa, bütün dünya diyecek ki, "İktidarın bütün baskılarına rağmen halk demokrasiyi tercih etti"

Bizim mücadelemiz ekmek mücadelesi, onur mücadelesi, demokrasi mücadelesidir.

Bizim mücadelemiz birlik ve beraberlik mücadelesidir. İşsizlikle mücadeledir. Bireysel bir çıkarın peşinde değiliz. Cennet gibi ülkemizde neden cehenneme döndürdüler bu ülkeyi? Niçin kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle bizlere her türlü iftira atılıyor.

Çünkü beylerin söyleyecek bir sözü yok. Ekonomi batmış, işsizlik almış başını gitmiş. Herkesi suçlamaya başladılar. Oturduğun koltuk cumhurbaşkanlığı koltuğu! Sen oradan temiz mesajlar vereceksin, insanların onuruyla, kimliğiyle oynayacaksın, insanların inancını siyasete alet etmeyeceksin! Sanıyor ki "milleti birbirine düşürürsem ben o koltukta ömür boyu oturacağım." Hepimiz faniyiz. Unutmuşlar, dinden imandan bahsediyorlar ama Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Karacaoğlan'ı bilmiyorlar. İnsanları kavga ettiriyorlar.

İşsizlik var, sadece 1 yılda işsiz kalanların sayısı 1 milyon 11 bin kişi. 1 milyon haneye ekmeğin girmemesi ne demektir? 1 milyon hanede akşam evde tencerenin kaynamaması ne demektir? Çocukların yatağa aç girmesi ne demektir? Onlar bunu bilmiyorlar. Onların keyfi yerinde. Devletin hazinesini damada teslim etmiş.

Çadırlar kurdular, fakir fukara ucuz domates, soğan alsın diye. Antalya'dan saygın iş insanları tırlarla 5 kuruş para almadan yardım gönderdiler. Ne olması lazım? Bedava alınan şeyin fakir fukaraya bedava verilmesi lazım. Bedava aldıkları soğanı fakire parayla sattılar.

Bu ahlak mı, erdem mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi dedi ki benim kentimde 35 bin fakir aile var. Bu ailelerin kapısını çaldılar 10 kilo soğanı teslim ettiler, kimse duymadı. İnsana saygı budur, yoksulluğu teşhir etmemek, insan onuruyla oynamamak budur. Kimsenin kimliğini, kimsenin inancını siyasete alet etmeyiz.

17 yıl AK Parti'ye çalışan kadınlar vardı. Türkiye güzelleşecek diye kapı kapı gezdiler. Dışarıdan 500 milyar lira borç aldılar. Peki 17 yıl sonra ne oldu da bu güzelim insanlar soğan kuyruğuna girdi. Bu soruyu AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımın kendisine sorması lazım. 

Ülkücü kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Milliyetçi olmak için kendi ordunun fabrikasını yabancılara satmayacaksın. 20 milyar dolar değerinde Tank Palet fabrikasının yüzde 49.9'unu Katar ordusuna sattılar. Sarayın sözcüsüne sesleniyorum: Nasıl bunu savunuyorsun? Bunu benim milliyetçilik anlayışım asla kabul etmiyor.

Gideceğiz sandığa, demokrasiden, birlikten yana olanların belediye başkan adaylarına oy vereceğiz. Huzurlu bir Türkiye için bunu yapacağız.

Polis arkadaşların 3600 ek göstergesini her seferinde söyledik. Yapacağız diye söz verdiler, ama yapmadılar. Gerçekleşinceye kadar söylemeye devam edeceğiz.

Asla umutsuz değiliz, kitabımızda umutsuzluk yoktur. Sevgiyle, saygıyla sandığa gideceğiz. Gereğini yapacağız. Hepinize selamlar, sevgiler...

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