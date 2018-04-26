Kılıçdaroğlu’ndan ikinci tur formülü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘ittifak yapma ve cumhurbaşkanı adayını belirleme’ yetkisini aldıktan sonra partiler arası görüşme trafiğini hızlandırdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adaylıkta ısrarcı olması nedeniyle çatı aday formülü çökerken CHP, geniş ittifak formülü üzerinde temaslarını sürdürüyor. Kulislere yansıyan formüle göre, herkes cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayını çıkaracak. Ancak aynı tarihte yapılacak milletvekili seçimlerine ilişkin en geniş ittifak sağlanacak. Parlamento’da ittifakın güçlü temsil elde etmesi durumunda ikinci turda en yüksek oyu alan muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı desteklenecek. İYİ Parti’ye HDP’nin yer aldığı ve yer almadığı iki seçenek üzerinden oy dağılımını gösteren simülasyon kullanılarak sunum yapılmıştı. İYİ Parti’nin, HDP’nin içinde yer almadığı bir formüle onay vermesi durumunda CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin içinde yer alacağı bir ittifak ile seçimlere girilmesi gündeme gelecek. HDP’nin ise diğer sol partilerle hareket etmesi için görüşmeler yapılacak.

CHP’NİN ADAY İHTİMALLERİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, önceki gün yapılan kapalı grup toplantısında, partisinin cumhurbaşkanı adayını, “Her şeyden önce tarafsız olmalı, herkesi kucaklamalı, yargı sisteminde hukuka ve parlamenter demokrasiye dönüşü sağlamalı. Ekonomiyi bilmeli, bir başarı öyküsü olmalı ve kavgadan taraf olmamalı” sözleriyle tanımladı.

Parti kulislerinde bu profile uygun aday isimleri tartışılmaya başlandı. İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen bu profillere uygun olarak değerlendirildi. CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel ise Büyükerşen’in adaylığı ile ilgili ‘yaşlı’ olduğuna ilişkin partiden itirazlar geldiğini belirterek, “Sayın Büyükerşen başarılı bir isim, siyaset dünyasında bir duayen. Dolayısıyla yaşlı olarak eleştirilmesi haksızlık” görüşünü savundu. Kılıçdaroğlu da “Bizim cumhurbaşkanı adayımız çok miting yapmayacak, Tayyip Erdoğan’a laf yetiştirmeyecek, kavga etmeyecek. O herkese eşit mesafede duracak. Kavga edilecekse ben edeceğim” dedi. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri “Büyükerşen’i işaret ediyor” olarak algılandı.