Kılıçdaroğlu’ndan grup toplantısında önemli açıklamalar

İşte Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden satır başları:

Suriye'de bir şehidimiz var. Anneler yine kaygıyla bakıyorlar Suriye'deki evlatlarına. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz.



Suriye politikasının doğru olmadığını söyledik en başından beri. Suriye'nin içişlerine karışmayın dedik. 3,5 milyon Suriyeli geldi, ne yapacağımızı bilmiyoruz hala.

İstinaf mahkemesinin onaylamasıyla Cumhuriyet Gazetesi yazar ve çizerleri şimdi yine hapishaneye girecekler. Türkiye'de yargı bağımsız değil. Olsa bir sürü gazeteci içeride olmaz. Talimatla kararlar alınıyor yargıda... Gazetecilerin hapse atılması, aylardır içeride olan ama iddianamesi bile hazırlanmayan insanların haksız yere içeride tutulması, dünyaya Türkiye'deki adaletin içinde bulunduğu durumu anlatıyor.



SÖZLEŞMELİ ER VE ER BAŞLAR…



Şu anda görev yapan sözleşmeli er erbaşların sorunları var mı? Bu sorunlardan söz edeceğim. Uzman çavuş veya astsubay mesai bitiminde akşam evine gider. Orduda 7 yıl görev yapan sözleşmeli er erbaşlar evlerine gidemiyorlar. 7 yıl evlerine gidemiyorlar. Ancak yılda 30 gün izin var veya 15 gün mazeret izni veya doğum ölüm izni 7 günlük evlilik izni var. Sonra 7 yıl kışlada bekleyeceksin tıpkı erler gibi. 7 yıl boyunca kışlada er koğuşunda kalmak zorundalar. Neden? Bunlar insan değil mi?

Ocak 2018’de uzman çavuş astsubay ve üst kademeye 400 lira iyileştirme zammı yapıldı. Herkese zam sözleşmeli er erbaşlara bu zam verilmedi. Neden? Sözleşmeli er erbaşlara aile çocuk yardımı yapılmaz. Askerler bir yerden bir yere görevlendirilebilirler. Giderlerken tayin izni yol harcırahı alırlar. Sözleşmeli er erbaşlara bu hak da yok. Bunlar robot değil bunlar da insan. Bunlarda eş durumu tayini de yok. Neden? Şehit olduklarında yakınlarına ayda 4200 lira veriyorlar. Sözleşmeli er erbaş dışında şehit olursa 5600 lira veriyorlar. Şehit şehittir. Haksızlık değil mi bu? 15 Temmuz şehitleri için soru sorumuştum toplanan paralar nereye gitti diye. Şu ana kadar tık yok. Toplanan milyonlar nereye gitti? Şu ana kadar hiçbir haber yok. Şehit yakınlarına gazilere kira yardımı yapılıyor. Ama şehit sözleşmeli er erbaşların ailelerine kira yardımı yapılmıyor.

Çözüm; uzman er ve uzman onbaşıya verilen haklar bunlara da sağlansın. Uzman er ve uzman onbaşıya verilen haklar bunlara verildiği zaman bu sorun da büyük ölçüde çözülmüş olacak. Ordu milletvekilimiz araştırma önergesi hazırladı Meclis’e verdi.

Açlığın, sefaletin ne olduğunu Anadolu çok iyi biliyor. Bütün işsiz kardeşlerime sesleniyorum. 17 yıldır iktidardalar. Onların çocukları işsiz değil. Saray’da işsizlik yok. Saray’dan beslenenlerin çocuklarında da işsizlik yok.

Bir de bir eli yağda bir eli balda olan sosyete damat var. İşsizliği, yoksulluğu bilir mi? Bilemezler...

İş arayan bütün kardeşlerime sesleniyorum; 17 yıldır iktidardalar onların çocukları işsiz değil. Sarayda işsizlik yok. Saray çevresinde de işsizlik yok. Fakirin arkası olmayanın çocuğu işsiz. Ama sen hala gidip oyunu beni işsiz bıraktı gidip oyumu ona vereyim diyorsan yarın ağzındaki lokmayı da alır. Bunlar iktidar olmadan önce ‘Anadolu Kaplanları’ diye bir laf vardı. Bugün ‘Anadolu Kaplanları’ndan söz eden yok kaplan kalmadı çünkü. Çift dikiş maaş alanlar var. Emeklilikte yaşa takılan işsiz kalan yüz binlerce kişi var. Bunların derdi ile ilgilenen var mı bizim dışımızda? Hayır yok.