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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2018 - 13:56, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu’ndan grup toplantısında önemli açıklamalar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:

Dün Sancaktepe’de bir helikopter kazası yaşandı. Şehit olan askerlerimiz için baş sağlığı diliyoruz. Kahraman ordumuzun ve vatandaşlarımızın başı sağolsun. Biz askerlerimizle her zaman saygı duyduk Atatürk’ün ilklerine bağlı oldukları sürece verdikleri mücadeleye her zaman saygı duyduk.

Öğretmenler için ne yapacaksınız. Bizim yanıtını aradığımız soru bu…

Biz hangi kesimin sorunu varsa o soruna çözüm üretecek tek partiyiz. Öğretmenler için meslek kanunu çıkarmalıyız. Öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden ayırmalıyız. Tıpkı hakim ve savcılar gibi… Öğretmenler çünkü günün her saati doludur. Bu konu da biz hazırlığımızı yaptık ve kanun teklifimizi Meclis’e verdik.

Öğretmenlere sesleniyorum hangi partiden olursa olsun bir milletvekili ile karşılaşırsanız bu meslek kanunu isteyin. Kılıçdaroğlu söz verdi siz de ona destek verin deyin.

Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almamalı. Yoksulluk sınırı nedir ayda en az 6 bin lira bir öğretmene ayda en az bu maaş ödenmeli.

Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli. Bütün partilerin seçim beyannamelerinde de bu vardı. Şimdi bekliyoruz. Hep beraber gelin bu hakkı öğretmenlere hep birlikte verelim.

Biz kanun teklifimizi de verdik ama maalesef AK Parti ve MHP’nin oylarıyla öğretmenlere bu hakkın verilmesi reddedildi. Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerimize birer maaş ikramiye verebiliriz.

Ücretli öğretmenler kaç lira alıyor biliyor musunuz. Asgari ücretin yarısı kadar maaş alıyor. Gelin Türkiye’yi bu ayıptan da kurtaralım. Okullarda öğretmen açığımız var. Türkiye genelinde 153 bin 640 öğretmen açığı bulunmaktadır. Dışarıda da bire sürü öğretmen atama beklemektedir.

Türkiye’yi taşımalı eğitimden de kurtarmamız lazım. Nerede öğrenci varsa orada öğretmen olması lazım.

20 Temmuz sivil darbesinden sonra çok sayıda öğretmenin görevine son verildi. Beraat etmiş öğretmenlerin yeniden atamaları yapılmalı ve yeniden öğrencileriyle buluşturulmalı.

Devlet okulları ve özel okulları diye bir ayrımcılık var. Eğitim de tasarruf olmaz. Devlet okullarına her türlü destek verilmeli ve özel okullarından devlet desteği geri çekilmeli.

İkili eğitim ve birleştirilmiş sınıflar var. Bu Türkiye’nin ayıplarından bir tanesidir. Öğrencilerimizin her biri ayrı ayrı eğitim almalı. Okul aile birliklerine de yasal statü sağlanmalı.

Erdoğan daha iktidar olmadan önce bütün meydanlarda çay ve simit hesabı yapıyordu. 16 yıllık kesintisiz bir yönetim ve bir Türkiye gerçeği... 1 lira 75 kuruş simit, 1 lira 75 kuruş da çay, 5 kişilik bir aile bunlar hiçbir şey yemesin sadece çay ve simit yesin bir kişinin bir günlük harcaması 52 lira 50 kuruş bunu 30’la çarptığımız da 1575 lira ediyor. Asgari ücreti bundan çıktığımızda kalıyor geriye 28 lira.

Senin bu zalim yönetimin bu millete bir bardak çayla bir simidi bile çok görüyor.  1 milyon 800 bin kişi asgari ücretin de altında alıyor. Asgari ücrete baktığımız zaman 7 milyon kişi var bu şekilde çalışan.

16 yıldır bu ülkeyi yönetenler hala seni çaya ve simite mahkum ettilerse bundan hesap soracaksın kardeşim. Asgari ücreti arttırın diyoruz. Yapmıyorlar. Hangi gerekçe ile arttırmıyorsunuz.

Ben ne yaparsam yapayım bunlar gelecek bana oy verecekler diyorlar ama bu sefer öyle değil.

Asıl vatandaşın dikkatini bir şeye çekmek istiyorum. Gözünü soğana değil devleti soyana dik. Köşeyi döndüler her türlü ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Son iki yılda köprüye yüzde 157 zam yaptılar. Bu insafsızdır diyen var mı nereye gidiyor bu paralar bunun adı vurgun değil mi.

Gittiler Sudan’da arazi kiraladılar. Bakan gitmiş oraya diyor ki Türkler gelip burada üretsin Türkiye’ye getirsin. Asıl hedef Türkiye’de çiftçiyi bitirmek.

Biz yıllar yılı tek adam rejimine karşı çıktık, şimdi tek adam rejimindeyiz. Demokrasilerde böyle bir şey yoktu. Ekonomi baskı ile yönetilmez. Ekonomiyi yönetmek için liyakat, bilgi ve birikim olması lazım. Devlette liyakat sistemini bozmayın dedik. Sen kalktın damadını ekonominin başına getirdin. Olmaz, böyle bu işler yürümez.

Vatandaşların bankalara borcu bunların iktidar olduğu dönemden bugüne vatandaş borç batağına girdi. Vatandaş bu bankalara ödedikleri faiz Ocak’tan Kasım’a 49 milyar lira. Bu hükümet tefecilere hizmet eder, vatandaşlara değil.

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