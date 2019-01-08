Kılıçdaroğlu’ndan grup toplantısına önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:



2019 bir umut yılı olsun, huzur yılı olsun diyoruz. 2019 herkesin işi, aşının olduğu bir yıl olsun diyoruz 2019'da Türkiye'ye baharın gelmesini bekliyoruz.

2018'de 15 Temmuz şehitleri için toplanan para ne oldu diye sorduk, bugüne kadar yanıt alamadık. Şehitlerimiz arasında ayrım devam ediyor. Malul sayılmayan gazilerimiz var, sorunları çözülmüyor.

Vatandaşı koyun olarak görüyorlar, ne yaparsam yapayım gelip bana oy verecekler diyor. Taşeron sorunu devam ediyor. Biz bunun peşini bırakmayacağız. Bütün taşeron işçilere benim sözüm var, sen de sendikalı olacaksın, sen de hakkını alacaksın.

Bizim baskılarımız sonucu taşerona kadro verildi ama kölelik bitmedi. Maaşına sadece yüzde 4 zam veriyorlar. Sen diğer işçilere ne veriyorsan onu da tanımak zorundasın.

TOKİ işçileri aylardır maaşlarını alamıyorlar, aylardır. Bugün Meclis önünde haklarını aramaya geldi müdahale ile karşılaştılar. Niye hak aradıkları için…

Ceren Damar'ın öldürülmesi hepimizi yasa boğdu. Eşinin yaptığı konuşma hepimize örnek olacak nitelikte, "İyi insan olun diyor, iyi insan"...



Ceren Damar ile ilgili Meclis’e bir önerge getireceğiz. Bu bir eğitim şehididir. Ve Çankaya belediyesi de bu kardeşimizin adını yaşatmak için bir adım atacak.

Bülent Şık kim bir akademisyen. Sağlık Bakanlığı yaptığı araştırmanın raporunu saklarken, akademisyen Bülent Şık bunu açıkladı. Şimdi vay sen nasıl açıklarsın devlet sırrını diye şimdi yargılanıyor. Bu akademisyen… Allah akıl fikir versin ben ne diyim…



Eren Erdem… tam bir kumpas mağduru… Hayatı FETÖ ile mücadele ile geçen bir kişi şimdi FETÖ’den yargılanıyor. Mahkeme kumpas olduğunu gördü tahliyesine karar verdi, ama tahliye etmedi ardından savcının itirazı ile yeniden kaçma şüphesi ile tutuklandı.



Ama ne yaparlarsa yapsınlar hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar adaletin yerini bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. İddianame olmadan pek çok kişi aylardır içerdeler.



Sevgili vatandaşlarım ben sizin sıkıntılarınızı , kaygılarınızı anlıyorum. Emekli kardeşim senin derdini de gayet iyi biliyorum ama emeklilere benim sitemim var, sana iki maaş ikramiye vaat ettiğim zaman bir grup emekli PTT’nin önüne gidip bana telgraf çektiler ‘bizim durumumuz çok iyi’ diye şimdi o emekli kardeşlerimiz ne düşünüyor acaba…

Emeklilikte yaşa takılanlar sanmasınlar ki unuttuk, onların da hakkını hukukunu sonuna kadar koruyacağız. Çiftçiye para ödeyeceksen çiftçinin 2016’dan bu yana 114 milyar lira alacağı var eğer çiftçinin alın terini ödeyeceksen o parayı vereceksin…

Milli gelir artışından bile size pay vermemeyi tercih ettiler. Emekliye yüzde 10 veriyorlar, devletin yaptığı zam yüzde 23'ün üzerinde.

Sanayicinin önündeki en temel sorun, yarını görememen. Bilmemekte de haklısın kimse bilmiyor. Sanayici yarını göremezse yatırım yapamaz. Esnaf kardeşim seni de gözden çıkardılar. Ama sen yıllar yılı bunlara destek verdin. Oy verin Türkiye uçacak diyorlardı, gittin oy verdin. Doğru Türkiye uçtu, dereden aşağı uçtu.



Asgari ücrete yetmez ama zam yaptılar. Milyonlarca kişi işsizken sen asgari ücretle iş bulduğun için yine de şanlısın…



Ne oldu da Türkiye bu hale geldi diye bir soru sormamız lazım.. Tek başına bu ülkeyi yönetiyorlar.

Her istediklerini yaptılar da peki memleket neden bu hale geldi. Ve Biz buna ne demeliyiz. Vatandaşlarımızla bir sohbet etmek isterim buna ne diyebiliriz. Nedir bu düzenin adı “Hortumcu piyasa ekonomisi”

Peki bu ekonomi nasıl oluşturulur. Hortumcu piyasa ekonomisinin önce hukuki alt yapısını oluşturmak zorundasınız. Ne yaptılar 16 yılda 186 kez ihale mevzuatını değiştirdiler, kendi adamlarına ihale vermek için…



İkinci unsuru ise ekonmide planlamayı yapmayacaksınız, o zaman istediğinizi yapabilirsiniz. Devlet Planlama Teşkilatı artık kapatıldı yok öyle öyle bir şey… Çoğu kişi farkında değil 10. Kalkınma Planı’nın süresi 2018 yılında doldu. Şimdi Meclis’e gelmesi lazım ama öyle bir planlama gelmedi. Ne olacak Türkiye’nin hali; plan yok…

Planlama bitince yatırım kararlarını kim verecek? Hortumcu piyasa ekonomisinde yatırımları iktidar değil iktidarın yandaşı olan müteahhit şirketleri yapar iktidarın yerini onlar alır.



Devletin fabrikaları arsaları ile birlikte haraç mezat satılır. Ne varsa hepsini sattılar şimdi sıra geldi askeri fabrikalara şimdi de onları satmak istiyorlar.



Vatandaştan toplanan her kuruşun hesabını millete vermek zorundalar. Hortumcu piyasa ekonomisinde devleti yönetenler hesap vermezler çünkü onlar vatandaşları koyun olarak görürler.

Hesap verecekler ki bir ülkede demokrasi olsun. Niye hesap vereyim diyor, CHP kim oluyor diyorlar CHP ‘Kuvay-i Milliye’ oluyor, hesabını vereceksin…



Bu ekonomiyi oluşturmak isteyenlerin en önemli özelliğinden bir tanesi de demokrasiye askıya alırlar, çünkü onlar için demokratik kuralların hiç birisi gerekli değildir. Bugün Türkiye’nin de yaşadığı budur kimse korkudan ağzını açamıyor.



En önemli özelliklerden birisi de tepedeki kişinin her şeye hakim olmak isteğidir.