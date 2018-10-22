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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.10.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu'ndan emekli aylığı tepkisi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi ve EYT' çalıştayında konuştu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları

Yeni ekonomi programında sosyal güvenlik sisteminde açıklar şöyle gerçekleşecek: 2017’de 16 milyar, 2018’de 21.5 milyon lira, 2021’de 39 milyar 700 milyon lira sosyal güvenlik sistemi açık verecek. Şu soruyu herkesin sorması lazım, emekli aylığımız düştü, daha geç emekli oluyoruz. Prim ödeme gün sayımız arttı.

'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın sorunları var. Sağlıklı işleyen bir devlet yapısında ben yaptım diyerek sorunlar çözülmez. Asgari ücret üzerinden emeklilik dilekçesini verirseniz 801 lira emekli aylığı alıyorsunuz. Bu kişi aynı koşullarla emekli olmak istiyorum deseydi ona bağlanacak aylık 2 bin lira idi. Yani emekli aylığındaki kayıp bin 231 lira 44 kuruş. Kimse buna itiraz etmedi, bizim dışımızda. Güçlü bir ses çıkmadı.

Emekli aylıkları düşürüldü. Prim ödeme gün miktarı arttı. Emekli olma yaşı yükseltildi. Ama Sosyal Güvenlik açığı büyüdü. 801 lirayla yetinin diyorlar. Bununla beslenirsiniz, ev kirası verirsiniz diyorlar. Daha da kesintiye gidecekler. Yeni Ekonomik Program bunu söylüyor. Yeni Ekonomi Programı'nda hükümet daha birçok hakkı elden alacağını söylüyor. Peki buna itiraz eden var mı? Pek yok kimsenin hakkını yemek istemem ama pek yok.

Yeşil kartlıların SGK primlerini de Aile Bakanlığı ödemiyor. 4 milyar primin SGK'na ödenmesi gerekirken ödenmiyor. Sonra da SGK batıyor diyorlar. Fatura kime çıkıyor? Görevlerini yapmıyor, primleri tahsil etmiyor, cezaları uygulamıyorlar. Sonra dönüp ne demek Emeklilikte Yaşa Takılanlar diyorlar. Faturayı vatandaşa kesiyorlar. Bu ülkede en düşük emekli aylığı 2032 liradan 801 liraya düşürüldüğü zaman sendikaların kıyameti koparması lazımdı. Bu ekonomiyi kurtuluş savaşı verilecek hale kim getirdi. Fransızlar mı, Papua Yeni Gineliler mi, Sudanlılar mı! Kim yönetiyor bu ülkeyi? Özrü kabahatinden büyük laflar ediyorlar.

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