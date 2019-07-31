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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
31.07.2019 - 17:55, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu’ndan CHP'li belediyelerde akrabaların yönetici yapılmasına açıklama

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Kılıçdaroğlu’ndan CHP'li belediyelerde akrabaların yönetici yapılmasına açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Yıldırım Kaya ile Türk-İş'in kuruluşunun 67'nci yıl dönümü dolayısıyla Konfederasyon Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, baş başa gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı konuşmada, Türk-İş'in 67 yıl bütün çilelere, sıkıntılara rağmen Türk işçi hareketinin lideri olarak varlığını hep koruduğunu söyledi.

Türk-İş çatısı altında 1 milyonun üzerinde işçinin bulunmasının, konfederasyonun gücünü gösterdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, 12 Eylül darbesinden sonra sendikalaşmanın zorlaştığını, darbe hukukundan Türkiye'nin arınması gerektiğini vurguladı.Kılıçdaroğlu, örgütlenmenin önündeki bütün engellerin kaldırılması gerektiğine yürekten inandıklarının altını çizerek, "Bunu da yapacağız. Bu konuda kararlıyız. Rahmetli Bülent Ecevit nasıl işçi hareketinin öncüsü olmuşsa, biz de işçi hareketinin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu konuda hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın." dedi. Bütün işçilerin istediği gibi örgütlenebileceğini, bundan sadece mutlu olacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, çalışan işçinin hakkını savunan sendikacılık anlayışının yerleşmesinin önemine işaret etti.

Ücret sendikacılığına karşı olduklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, "Elbette ki Türkiye'nin gerçekleri de bilinerek bu paralelde davranılmalı. Sayın Başkan zaten buna büyük özen gösteriyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları da gayet iyi biliyorum." şeklinde konuştu.

Türk-İş'in Türkiye ve bölgesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, konfederasyonun sadece Türkiye'de değil, bölgedeki, Avrupa'daki işçi hareketlerini temsil eden önemli bir kurum olduğuna değindi. CHP olarak Türk-İş'in yayınlarını, yıllık raporlarını büyük bir dikkatle takip ettiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "67 yıldır Türk-İş var. İyi ki Türk-İş var." dedi.

Çalışanın, üretenin, üreten Türkiye'nin yanında olduklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Yerel seçimler sonrasında bazı CHP'li belediyelerde akrabaların yönetici konumunda işe alındığı" iddialarının sorulduğu Kılıçdaroğlu, "Bunların hepsi düzelecek. Belediye başkanlarının akrabalarının yönetici pozisyonuna getirilmelerini doğru bulmuyoruz. Arkadaşlarımız gerekli girişimlerde bulundular. Bildiğim kadarıyla büyük bir kısmı çözüldü. Burada sorun şu, yönetici yakınları acaba sadece CHP'li belediyelerde mi var? Bakın biz, üstümüze düşeni süratle yapıyoruz ve uyarıyoruz." yanıtını verdi.

"Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde 'barış koridoru' ifadesi yer aldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Öteden beri biz Orta Doğu'da barışı hep savunduk, savunmaya da devam ediyoruz. Türkiye, Orta Doğu politikasında kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu bağlamda barış koridoru da olabilir, özel bir bölge de olabilir. Dolayısıyla Türkiye, içinde bulunduğu coğrafyada kendi güvenliğini sağlayacak bütün adımları atmak zorundadır. Öyle bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Eylül ayında düzenleyeceğiniz Suriye Çalıştayı'nda Esad'a yakın isimlerin katılacağı söyleniyor. Katılımcılar belli oldu mu?" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, isimlerin henüz belirlenmediğini, Suriye sorununu, Türkiye'de bütün tarafların olduğu masaya yatırmak istediklerini söyledi.Kemal Kılıçdaroğlu, sorunu samimi bir şekilde ele alıp, bütün kesimleri dinlemek istediklerini sözlerine ekledi.

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