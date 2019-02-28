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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.02.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu’ndan Bursa’da önemli açıklamalar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Kestel ilçesindeki kültür merkezinde akademik odalar, STK temsilcileri, esnaf odaları, muhtarlar ve iş insanlarıyla buluşma programına katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Bursa'nın değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Kentsel belediye başkan adayımız kırsal ile belediye arasındaki ilişkiler söz etti. Bizim büyükşehir belediyelerimizin olduğu yerde kırsal ile kent arasında son derece ciddi tutarlı bir ilişki kurulmuştur.

Bursa'nın bir kimliği, tarihsel dokusu var. Kimliği kalmadı artık. Sadece tarım alanında hizmet etmek değil, bir kentte yaşamanın farklı özellikleri vardır. Vatandaşlar pazar günü aileleriyle birlikte kahvaltı yapmak isterler, parka çıkmak isterler, sinemaya gitmek isterler... Bütün bunları yapacak olan o kentin belediye başkanıdır. Belediye Başkanının kentte birliği sağlaması lazım. Belediye başkanı bunu yaptığı zaman o kentte birlik, huzur olur.

Sadece pozitif ayrımcılığı yoksul semtlere yapacağız. Oradaki hayat standardını da Nilüfer'de yaşayanların hayat standardına çekeceğiz.

İşsizlik, Türkiye'nin en temel sorunlarından birisidir. İstanbul'da Ekrem Bey dedi ki, "istihdam yaratacağız." "Belediye'nin görevi değil" dediler. Biz sonuca bakarız, o sözlere karnımız yok. İstihdam yaratmaya yoksullardan başlayacağız.

Biz açlıkla da mücadele edeceğiz. Açlık sınırı asgari ücretin üstüne çıktı. Yoksul ailelerde doğalgaz ücretinin, elektrik ücretinin belli bir miktarını belediye karşılayacak.

Kentselin çevresi çok güzel, köyleri cennet gibi. Dolayısıyla o cennet gibi köylerde yaşayan yurttaşlarımızın pek çok sorunu var. El ele gelip o sorunları çözeceğiz. İş aramak için kente gelmemesi gerekiyor, onlar üretecek, belediye satın alacak, şehre gelmeye gerek kalmayacak.

Asla ve asla kışkırtıcı sözlere cevap vermeyiniz. Kaybedeceklerini gördükleri için tarihe, bize, insanlara saldırıyorlar. Acaba CHP'lileri nasıl kışkırtırız diye. Bunların hiçbirini görmeyin, duymayın! Tek hedefimiz var; Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek.

17 yıldır bu memleketi yönetiyorlar, dile kolay... 17 yılın sonunda 80 milyonu soğan kuyruğuna sokuyorlarsa hepimizin oturup düşünmesi lazım. Belediyeleri 17 yıldır yönetiyorsunuz. 17 yıldır ne yaptınız? 5 yıl içinde göreceksiniz Bursa başka bir Bursa olacak!

Bursa'yı kimliğiyle, yeşiliyle, turistiyle, kırsalın kalkınmasıyla göreceksiniz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Bursa vadediyoruz

Ağaca hasret, yeşile hasret Bursa oldu... Ne oldu yeşil Bursa? Hepsini düzelteceğiz. Yaşanabilir bir Bursa'yı yeniden inşa edeceğiz.

Biz Bursa'nın tarihine, kültürüne, doğasına, insanına sahip çıkacağız. Bunu yapmazsak görevimizi yapmamış oluruz. Bu lafla olmaz, bu işler çalışarak olur, deneyimle, sabırla olur. Bu işler birlikte yönetmekle olur.

Bir üniversite kenti, bir sosyal kent, tarihi kenti Bursa'yı yüceltmek, büyültmek, Türkiye'nin markası haline getirmek istiyor musunuz? Birlikte hep beraber yolumuza devam edeceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesi. Biz diğerlerine benzemeyiz.

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