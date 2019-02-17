Kılıçdaroğlu’ndan başkanlara talimat: İlk hedef işsizlik

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKılıçdaroğlu’ndan başkanlara talimat: İlk hedef işsizlik
GeriGündem Kılıçdaroğlu’ndan başkanlara talimat: İlk hedef işsizlik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Rifat BAŞARAN - ANKARA
17.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu’ndan başkanlara talimat: İlk hedef işsizlik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kılıçdaroğlu’ndan başkanlara talimat: İlk hedef işsizlik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimden zaferle çıkacaklarını belirterek, başkan adaylarına “İşsizlik yangını sosyal hayatımızı sarsacak boyuta ulaştı. Adaylarımızdan isteğim, seçilir seçilmez işsizlikle mücadele programını uygulamalarıdır” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına yaptığı değerlendirmede, “Ekonomi felaket. Sosyal projelerimizi iyi anlatmalıyız. Belediye başkan adaylarımızdan isteğim, seçilir seçilmez işsizlikle mücadele programını uygulamalarıdır” dedi.

Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kurmaylarına özetle şunları söyledi:

YOKSULLUĞU YOK ETMEK GÖREVİMİZ

“Seçimlerden zaferle çıkacağız. İnancım tam, biz kazanacağız. Türkiye savruluyor ve baskı ortamı nedeniyle halk büyük bir felaketin eşiğinde. Zararın neresinden dönsek kârdır. Türkiye’nin yaralarını bir an önce saracağız. Ekonomi felaket. Gerçekten bir dram yaşanıyor. İşçilerle, esnafla, memurlarla mutlaka dayanışma içinde olmalıyız. Özellikle kadınlar zor bir durumda, mutfaklar alev almış. MYK’mız, belediye başkan adayları, sosyal projelerimizi iyi anlatmalı. Bu ülkede yoksulluğu yok etmek CHP’nin görevidir. Her çocuk yatağa tok girmeli, babalar çocuğuna pantolon alamadı diye intihar etmemeli, kimse işsiz olduğu için kendisini yakmamalı. Bu konuda üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeliyiz.

ÇIKIŞ NOKTASI KOOPERATİFLER

İşsizlik yangını sosyal hayatımızı sarsacak boyuta ulaştı. Belediye başkan adaylarımızdan isteğim, seçilir seçilmez işsizlikle mücadele programını uygulamalarıdır. İşsizlikle mücadele anlamında belediyelerimizin kuracağı kooperatifler Türkiye’nin çıkış noktası olacak.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

BBP'den flaş karar: Yerel seçimde...

AVM bir anda karıştı... Ortalık savaş alanına döndü

Günlerce konuşulmuştu.... THY'nin en meşhur pilotu yaşamını yitirdi

50 yıllık çile son buldu!