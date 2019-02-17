Kılıçdaroğlu’ndan başkanlara talimat: İlk hedef işsizlik
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimden zaferle çıkacaklarını belirterek, başkan adaylarına “İşsizlik yangını sosyal hayatımızı sarsacak boyuta ulaştı. Adaylarımızdan isteğim, seçilir seçilmez işsizlikle mücadele programını uygulamalarıdır” diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına yaptığı değerlendirmede, “Ekonomi felaket. Sosyal projelerimizi iyi anlatmalıyız. Belediye başkan adaylarımızdan isteğim, seçilir seçilmez işsizlikle mücadele programını uygulamalarıdır” dedi.
Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kurmaylarına özetle şunları söyledi:
YOKSULLUĞU YOK ETMEK GÖREVİMİZ
“Seçimlerden zaferle çıkacağız. İnancım tam, biz kazanacağız. Türkiye savruluyor ve baskı ortamı nedeniyle halk büyük bir felaketin eşiğinde. Zararın neresinden dönsek kârdır. Türkiye’nin yaralarını bir an önce saracağız. Ekonomi felaket. Gerçekten bir dram yaşanıyor. İşçilerle, esnafla, memurlarla mutlaka dayanışma içinde olmalıyız. Özellikle kadınlar zor bir durumda, mutfaklar alev almış. MYK’mız, belediye başkan adayları, sosyal projelerimizi iyi anlatmalı. Bu ülkede yoksulluğu yok etmek CHP’nin görevidir. Her çocuk yatağa tok girmeli, babalar çocuğuna pantolon alamadı diye intihar etmemeli, kimse işsiz olduğu için kendisini yakmamalı. Bu konuda üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeliyiz.
ÇIKIŞ NOKTASI KOOPERATİFLER
İşsizlik yangını sosyal hayatımızı sarsacak boyuta ulaştı. Belediye başkan adaylarımızdan isteğim, seçilir seçilmez işsizlikle mücadele programını uygulamalarıdır. İşsizlikle mücadele anlamında belediyelerimizin kuracağı kooperatifler Türkiye’nin çıkış noktası olacak.”
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