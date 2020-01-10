Kılıçdaroğlu’ndan ABD-İran gerilimi açıklaması: Aktif rol üstlenmeliyiz

BARIŞ HAVZASI OLUŞTURULMALI

“(ABD-İran gerginliği) CHP olarak önerdiğimiz, OBİT dediğimiz teşkilatın kurulması Türkiye’nin İran’ın, Irak’ın ve Suriye’nin bir araya gelmesi. Daha sonra gerekirse buraya Mısır’ın, gerekirse İsrail’in çevre ülkelerin gözlemci olarak katılmaları. Ortadoğu’nun barışa ihtiyacı var. Türkiye’nin burada aktif rol üstlenmesi lazım. Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ve karşılıklı sağduyulu mesajların verilmesi olayın biraz yatıştığını gösteriyor ama egemen güçler hala bu bölgeden çekilmediler. Bölgeye barışın gelmesi için aktif rol üstlenmesi gereken Türkiye ve İran’dır. Türkiye ve İran’ın el birliğiyle bu bölgede barış havzası oluşturması lazım. Bölgenin ekonomik güç olarak da ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

(Libya’ya asker gönderilmesi) Ben bizim askerimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesini istemem. Başkalarını gönderecekler, kim o başkaları, bir sürü iddia var biliyorum. ‘Başka güçleri göndereceğiz’ diyorsa o güçleri bir açıklasın. O güçlerin finansmanını kim sağlıyor? O zaman niye biz asker gönderiyoruz oraya?

Tezkereyi çıkardılar, Putin’le görüştüler, asker göndermemeye karar verdiler. ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin BM’ye çağrı yapması ve BM’nin barış gücü göndermesi lazım’, bunu söyledim. Yine bana söylediğini bırakmıyor, anlamakta zorluk çekiyorum. Dünyadan bihaber bu insan. Putin’den ders alıyorsun, söylediklerini tekrar ediyorsun. Adana Mutabakatını da Putin hatırlattı, bunlar bilmiyordu. Ancak Putin’in telkini üzerine açıklama yaptılar, beni üzen de bu. BM’nin rolü yok diyorsunuz sonra Putin geliyor 180 derece dönüyorsunuz, BM’yi göreve davet ediyorsunuz. Devlet böyle yönetilmez.

SAMİMİYSE DESTEK VERELİM

(Kanal İstanbul) Bu projenin yapılacağı yok. Sırf ekonomide yaşanan büyük dramları, işsizliği göstermesin diye Kanal İstanbul’u ortaya attılar... Türkiye’nin çıkarına ne gerekiyorsa biz hepsine evet dedik. Libya ile anlaşma yaptılar evet dedik mi dedik. Türkiye’nin çıkarı var orada. Yol yapıyorlar karşı çıkmadık.

(Bahçeli’nin FETÖ’nün siyasi ayağı açıklaması) Sayın Bahçeli doğru söylüyor... Samimiyse bu konuda Sayın Bahçeli, kendileri Meclis Araştırma Önergesi versinler, biz de destek verelim. FETÖ’nün siyasi ayağını bulalım.”