Kılıçdaroğlu'ndan sert Boğaziçi tepkisi

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Hiçbir zaman Afrin’e karşı gelmedik. Tam tersine eğer terör örgütleri konuşlanmışsa uluslararası hukukun bize verdiği bir hak var. Ve o hak kullanıldı.

Bunun bir siyasi partiye mal edilmesini asla doğru bulmadık. Çünkü ordu hepimizin ordusu. Onlar gerçi çocuklarını askere göndermiyorlar.

Bu ülkenin ordusu bizim ordumuzdur ordumuz kahraman bir ordudur.

Siyasilerin yani AKP hükümetlerinin Ortadoğu’da yaptığı bütün hataları ordu düzeltmeye çalışıyor. Nasıl? Mehmetçik hayatını vererek.

Şimdi cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat Afrin kahramanlığına soyunmuş. Sen kim kahramanlık kim. Ordunun kahramanlığını üzerine alamazsın. Sen devletin kozmik odasını terör örgütüne açmadın mı?

Kalkmış bir laf ediyor son derece üzdü beni: Artık metal yorgunluğu yok. Afrin ile birlikte diriliş hareketine geçtik.

Yani diyor ki “asker orada can verdi malı biz götüreceğiz.” Bu kadar ahlaksızlığı hayatımda hiç görmedim duymadım. Ordu üzerinden zafer naraları atamasın.

"DEVLETİN TEPESİNDEN ÜNİVERSİTELER DİZAYN EDİLEMEZ"

“Sizi üniversitede okutmayacağım” diyor. Sen kimsin de okutmayacaksın. Üniversiteler babanın malı mı? Devletin tepesinden üniversiteler dizayn edilemez. Pinochet yapıyordu, Hitler yapıyordu, Mussolini yapıyordu bunu.

Demokrasilerde suçluyu siyasi otorite tespit edemez. Mahkemeye verirsin o tespit eder.

Hakimlere sesleniyorum. Korkmayınız, adaletten insan haklarından yana olunuz. Birilerinin beklentileriyle karar vermeyiniz.