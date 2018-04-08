Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: 2019 son seçimleri olacak

KENDİ DEVLETİNE DÜŞMAN

“Aydın halkoylamasında yüzde 36’lık evet oranı ile beklediğimizin ve Türkiye ortalamasının çok altında kaldı. Kendimizi Aydın’ın efelerine yeteri kadar anlatamadığımızı gördük. Şehrimizin Gazi Mustafa Kemal’in hatırasına hürmeten olsa gerek hâlâ CHP’ye çok ciddi desteği olduğunu görüyoruz. Sizin gönlünüzde yaşattığınız CHP ile şu anda muhalefet partisi sıfatını taşıyan CHP arasında hiçbir ilişki kalmamıştır.



Sanatçılarımızla yaptığımız sporcularımızla, yazar medya grubu bir grupla yaptığımız Zeytin Dalı harekâtına katılan askerlerimize destek olmak onları moralize etmek için Reyhanlı’ya gittik. Askerlerimizle sanatçılarımızın, sporcularımızın, medya mensuplarımızın verdikleri fotoğraf CHP’nin başındaki zatı niyeyse fevkalade rahatsız etmiş, adeta zıvanadan çıkarmış. ‘Bir ülkenin sanatçıları, savaşı değil barışı savunur’ diyor. Yani sanatçılarımızın yanlış safta yer aldığını ima ediyor. Aman Yarabbi. Bu zihniyete göre sanatçılarımız askerlerimizin değil teröristlerin yanında yer almalı. Türkiye’nin ana muhalefet partisinin başındaki bu zatın içine düştüğü durumu görüyorsunuz değil mi? Kendi devletine, hükümetine, askerine düşmanlık içine giren bir parti nasıl olur da Cumhuriyetimizin kurucu partisi olduğunu iddia edebilir. Türkiye’de Cumhuriyetimizin gerçek savunucusu olan bir parti varsa o da AK Parti’dir.



ÇUKURUN KENDİSİDİR

Ey CHP bak biz 100. yıla bir hazırlık yapıyoruz. Sen ne yaptın? Teröre destek vermekten başka ne yaptın? Teröristlerle beraber yol yürüdün. Çukur kazmalarına destek verdin. FETÖ’sünden, PKK’sına kadar terör örgütlerini savunmak adalet değildir.



CHP’nin başındaki zat, salı günkü konuşmasında öyle ahlaksızca, öyle terbiyesizce, öyle haysiyetsizce ifadelere sarıldı ve şahsıma saldırdı ki seviyesine inmeyi kendime zül addederim. Üstad Necip Fazıl, böyleleri için ‘alçak’ demezdi. Üstad, alçak ifadesinin bir seviye belirttiğine inandığı için böylelerini ‘çukur’ diyerek tarif ederdi. Bu zat da yani çukurun kendisidir. Aynı zamanda kullandığı ifadelerle kanalizasyon çukurunda debeleniyor. Biz o kelimeleri unuttuk. Bizde daha fazlaları var da bulunduğumuz konumdan ötürü kullanmıyoruz.



İSTEDİĞİN KADAR ZIPLA

2019 seçimleri bu zatın son seçimleridir. Yolcudur Abbas bağlasan durmaz. 2019 seçimlerini kaybedince feriştahı gelse o zatı o koltukta tutamaz. 2019 kasımda bu zat siyasi yaşamını sonlandıracak. Son zamanlardaki konuşmaları bu manzarayı görmesinden. Ey Kılıçdaroğlu, istediğin kadar hopla, zıpla seni bekleyen siyasi akıbetten kurtuluşun yok. Devletine milletine zarar vermeyi bırak artık. Bu milletten öyle sille yersin ki feleğin şaşar. Yedi düvele Osmanlı tokadı atan bu millet seni bir günde tarihin çöplüğüne atar.”



TEK KALE OYNUYORUZ

“Çocuklarının aldığı evi anlatamayarak bir gazeteye üç kuruşa evi veren adama millet ekonomiyi teslim etmez. Hep söylüyorum, iş bilenin, kılıç kuşananındır. Biz hamdolsun 15 yıldır işimizi de yaptık, gerektiğinde kılıcımızı da efeler gibi kuşandık. Tıpkı boş çuval gibi bıraktığınız anda yere yuvarlanıyor diyeceğim ama içi de boş değil. Bu çuvalın için curuf dolu. Kin dolu, ‘zulüm 1453’te başladı’ diyenlerin ihaneti ile dolu. Dünyada herkes Türkiye’nin yüzde 4’lük büyüme başarısını konuşuyor. Bu zat aklınca onu da değersiz kılmaya çalışıyor. CHP’ye gönül verenlere sesleniyorum. Bu kadar başarısız biriyle nereye gideceksiniz? Kurtulun bundan ya. Kurtulun da Türkiye şenlensin. İktidar var, muhalefet yok. Biz tek kale oynuyoruz. Şehitlerimizin adını ağzına alacağı zaman mutlaka ağzını çalkalamasını isteyin. Çünkü bu zat 15 Temmuz’a tiyatro diyerek milletimize bizzat hakaret etmiştir.”



