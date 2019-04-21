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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.04.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu'na saldırıya peş peşe tepkiler

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Kılıçdaroğlu'na saldırıya peş peşe tepkiler

Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir grup tarafından protesto edilerek yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin siyaset dünyasından art arda tepkiler geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek yumruklu saldırıya uğradı.

Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrasında siyaset dünyasından art arda tepkiler geldi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara'daki şehit cenazesine katılım sırasında yaşanan fiziki saldırıyı kınayarak saldırının bir provokasyon amacı taşıyabileceğini belirtti.

ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik menfur saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur.

LEVENT GÖK: KEMAL BEY İYİ

CHP'li Levent Gök, Çubuk'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin, ''Yaşanan arbedede hepimiz bir yere savrulduk. Kemal bey iyi, güvenli bir yere alındı. Soğuk kanlı olmalıyız. Genel başkanımız bir açıklama yapacaktır'' dedi.

MUSTAFA YENEROĞLU: ŞİDDETLE KINIYORUM

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sayın @kilicdarogluk 'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Üzgünüm ve kızgınım. Geçmiş olsun. Şiddet dilinin sokakta fiili şiddet üretmesine şaşıracak değilim. Başta biz siyasiler olmak üzere herkesin sorumluluğu büyük.Hep birlikte Türkiye olmanın gereklerine odaklanmalıyız."

Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na saldırı
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