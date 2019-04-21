Kılıçdaroğlu'na saldırıya peş peşe tepkiler
Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir grup tarafından protesto edilerek yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin siyaset dünyasından art arda tepkiler geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek yumruklu saldırıya uğradı.
Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrasında siyaset dünyasından art arda tepkiler geldi.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara'daki şehit cenazesine katılım sırasında yaşanan fiziki saldırıyı kınayarak saldırının bir provokasyon amacı taşıyabileceğini belirtti.
ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL
Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik menfur saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK
Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur.
LEVENT GÖK: KEMAL BEY İYİ
CHP'li Levent Gök, Çubuk'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin, ''Yaşanan arbedede hepimiz bir yere savrulduk. Kemal bey iyi, güvenli bir yere alındı. Soğuk kanlı olmalıyız. Genel başkanımız bir açıklama yapacaktır'' dedi.
MUSTAFA YENEROĞLU: ŞİDDETLE KINIYORUM
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sayın @kilicdarogluk 'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Üzgünüm ve kızgınım. Geçmiş olsun. Şiddet dilinin sokakta fiili şiddet üretmesine şaşıracak değilim. Başta biz siyasiler olmak üzere herkesin sorumluluğu büyük.Hep birlikte Türkiye olmanın gereklerine odaklanmalıyız."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle