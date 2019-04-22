Kılıçdaroğlu’na saldırı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit Piyade Er Yener Kırıkcı’nın cenaze törenine katılmak üzere Ankara’da Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi’ne gitti. Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlü saldırılar öğle namazı öncesi başladı. Akkuzulu Camisi’ndeki cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasına alınırken slogan ve küfürlerle birlikte Kılıçdaroğlu’na yumruk ve tekme darbeleri geldi. CHP Lideri’ni, yakın korumaları ve beraberindeki milletvekilleri korumaya çalıştı.

Yakın korumalarının yanı sıra özel harekât polisi ve Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle korunan Kılıçdaroğlu, alandan alındı. Girmek istedikleri iki eve sokulmayan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, başka bir eve sığındı. Ev sahibi Kılıçdaroğlu’nu “Evimi yakarlar, başka eve gidin” diyerek engellemeye çalışırken, güvenlik görevlileri CHP Genel Başkanı’nı eve soktu.

TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bu sırada saldırganlar evi taşladı. Evin camları kırılırken “Evi yakın” diye sesler de duyuldu. Evin çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve köyün ileri gelenleri de megafonlarla saldırgan grubu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak saldırganlar evin etrafından uzaklaşmadı. Kılıçdaroğlu sığındığı evde 1.5 saat bekledi. Bölgeye çevik kuvvet, jandarma, özel harekât ve TOMA’lar sevk edildi. Bu sırada Kılıçdaroğlu’nun aracı, bulunduğu evin önüne getirildi. Saldırgan grup aracın camlarını kırarken, evin etrafında güvenlik önlemleri de arttırıldı. Daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu eve geldi. Akar ile Uzunkaya kalabalığa dağılmaları için uyarıda bulundu. Polis arabasının hoparlöründen evin çevresinde toplananlara seslenen Akar’ın içeri girip Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerini ilettiği, zırhlı araçla bölgeden ayrılabileceğini söylediği öğrenildi. Kapıya Ejder tipi zırhlı araç gelirken, Kılıçdaroğlu Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya eşliğinde evden çıktı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin bindiği zırhlı aracın üzerine de özel harekât polisleri yerleştirildi. Ancak buna rağmen araç evden ayırılırken bazı saldırganlar araca taş attı.

Kılıçdaroğlu yolda partililerce karşılandı. Burada inerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aracına binen Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’e gitti. Ankara Valiliği’nin olayla ilgili açıklamasında “müessif protesto eylemi” denilmesine CHP yöneticileri sert tepki gösterdi.

‘GİDERKEN TEŞEKKÜR ETTİ’

Kılıçdaroğlu’nun tutulduğu evin sahibi Rahim Doruk ise şunları anlattı: “Polisler bana, ‘Kemal Bey’in can güvenliği yok içeri almak zorundayız’ dedi. Kalabalık grup içeri girdi. Kendisiyle bir müddet sonra konuştuk. Bana hayatını kurtardığımı dolaylı yollardan söyledi. Giderken ailemize çok teşekkür etti. Bizimle vedalaştı.”

- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar grubu dağıtmaya çalışırken “Şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz şimdi sükunetle Yener’in evine gidiyoruz, annesine, babasına taziyelerimizi bildirmek üzere. Burayı boşaltıyoruz” dedi. MSB’den yapılan açıklamada da Bakan Akar’ın her türlü gayreti gösterdiği belirtilerek, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu eve girmiş ve güvenli bir şekilde bölgeden ayrılmasına yardımcı olmuştur. Saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

‘TEDBİR ALINMADI’

- Saldırı sırasında Kılıçdaroğlu’nun yanında olan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir olayı şöyle anlattı: “Araçtan indiğimizde ufak tefek protestolar duymuştuk. Anlaşılıyor ki çok farklı gruplar değişik hazırlıklar yapmışlar. Dolayısıyla oradaki provokasyonlar yavaş yavaş yükseltildi. İki şey çok önemli. Birincisi provokasyon ihtimaline karşı kolluk güçlerinin çok daha etkili tedbirler alması gerekirdi, alınmamış. Yaklaşık yarım saat yaşandı bunlar. O sürede de etkili önlemler alınmadığı görüldü.”

ORGANİZE EYLEM’

- CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: “Sıradan bir provokasyon değildir. Son derece organize bir eylemdir. Saldırının azmettiricileri bellidir. Şu ana kadar bir kişinin bile tutuklanmadığını haber alıyoruz. Oysa bu girişimin failleri bellidir. Bu güvenlik zafiyetine sebebiyet verenler, saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında derhal gerekli işlemler yapılmalıdır.”

ŞENTOP: PROVOKASYON

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Siyasette farklı görüş ve tartışmalar olabilir, fakat bunların sözle ve fikirle yapılması gerekir. Bu tür hadiselerin siyasetçilere ve kimseye karşı yapılmaması gerekir. Bunu yapanların bir provokasyon içinde olduklarını düşünüyorum. Arkasındaki planlamanın da çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. En kısa zamanda bunu temenni ediyorum.

‘ÇİRKİN SALDIRIYI KINIYORUZ’

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz. Kimsenin hukukun dışına çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Olayın takipçisiyiz, tüm yönleriyle araştırılıyor. Şehit cenazemizde böyle bir olayın kabul edilmesi mümkün değildir. Geçmiş olsun.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik menfur saldırıyı kınıyorum.

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Yüreğimizi yakan şehitlerimizin acısı hepimizin ortak hüznüdür. Sayın Kılıçdaroğlu’na müessif saldırı asla kabul edilemez.

- AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım: Şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissettiğimiz bugünlerde beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Gün ayrışma günü değil, teröre karşı birlik olma günüdür. Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

-Türkiye Demokrasi Platformu: Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı aynı zamanda demokrasimize yönelik bir saldırı sayıyor, faillerin bir an önce yargı önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Siyasi gerilimin, Sayın Kılıçdaroğlu’na saldırı örneğinde olduğu gibi siyasi şiddet eylemlerine dönüşmemesi için, siyasileri hedef gösterici söylemden uzak durmaya davet ediyoruz.

BENİ ÜZEN ŞEHİDE SAYGISIZLIK

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta uğradığı saldırı için “Namaz kıldırmadılar. Bunların şehide de namaza da saygısı yok” dedi. Kılıçdaroğlu, saldırının ardından Genel Merkez’de yaklaşık 4 bin partili tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu’nu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ziyaret ederek geçmiş olsun dedi. Kılıçdaroğlu genel merkez önünde toplananlara seslenirken şunları söyledi:

“Bana yapılan saldırı, Türkiye’nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Şavşat’tan Ardanuş’a giderken PKK terör örgütünün saldırısına uğramıştım. Bu saldırının benzerini bugün yaşadım. Onlar sanıyorlar ki CHP’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, biz saldırınca geri adım atacak. Bir milim geri adım atmayacağım. Şehitleri sonsuzluğa uğurlarken hepimizin yüreğinde bir acı bulunur. Ama benim şehit cenazesine gitmemi istemiyorlar. Sanıyorlar ki tehdit edeceğiz, saldıracağız şehit cenazelerine katılmayacak. Katılacağım, sonuna kadar, o şehitler 82 milyonun şehidi.

‘MEHMETÇİK BABASIYIM’

En çok üzülenlerden biri de şehit ailesi oldu. Bunların, saldıranların şehide de saygısı yok. Şehidin cenazesine katıldık, namaz kıldırmadılar. Bu ülkenin vicdanı sormayacak mı, siz namazdan, şehitten ne istiyorsunuz? Asla unutmasınlar, ben bir Mehmetçik babasıyım aynı zamanda. Saldırıya uğradım diye üzülmedim. Şehide saygısızlık yapıldı. Beni asıl üzen şehidimize yapılan saygısızlık oldu. O köyde oturanların kabahati yok, dışarıdan gelenlerin tezgâhı. Bu ülkenin bekası, huzuru için can vermeye hazırım.”

SOKAĞA DÖKEMEYECEKLER

Saldırı sonrası olağanüstü MYK’yı toplayan ve milletvekilleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu’nun, “Bu bir linç girişimiydi. Bizi sokağa dökemeyecekler” dediği öğrenildi. CHP, saldırıya ilişkin Meclis’te araştırma önergesi vermeyi planlıyor.-Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA

11 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

- SORUŞTURMA kapsamında foto-film ekiplerinin çektikleri ile sosyal medyadaki görüntüler incelemeye alındı. Grubu yönlendirip provoke eden, Kılıçdaroğlu’na direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliği belirlendi. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan kişinin ise cenaze töreninin yapıldığı köyde yaşayan O.S. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin gözaltına alınması için birçok adrese baskın yapılırken, saldırıyla ilgili terör kapsamında da soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Saldırı için Çubuk dışından gelenlerin de olup olmadığı da inceleniyor.

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, “CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır” ifadesine yer verildi. Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman da yaptığı açıklamada, soruşturma başlatıldığını, olayın terör bağlantısı ya da provokatif bir eylem olup olmadığının her yönüyle araştırıldığını söyledi. -Fevzi KIZILKOYUN