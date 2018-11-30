Kılıçdaroğlu’na 5. kez Man Adası tazminat cezası
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası belgelerine ilişkin yaptığı açıklamaları nedeniyle 5. kez tazminata mahkûm edildi.
Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 150 bin TL, kardeşi Mustafa Erdoğan’a 20 bin TL, eniştesi Ziya İlgen’e de 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen, Man Adası belgeleriyle ilgili açıklamalarda “kişilik haklarının zedelendiği” iddiasıyla, Kılıçdaroğlu hakkında maddi ve manevi tazminat talebiyle İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açmıştı.
HÂKİM DEĞİŞTİRİLDİ İDDİASI
Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, dünkü duruşma öncesinde sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kısa süre önce mahkeme hâkiminin değiştirildiğini iddia etti. Bu nedenle Çelik’le hâkim arasında gerginlik yaşandı. Çelik’in ‘reddi hâkim’ talebi reddedildi. Avukat Çelik savunmada Man Adası’yla ilgili açıklamaların belgelere dayalı gerçekler olduğunu belirterek, “Genel Başkan tarafından hem bu konuşmada hem de başka konuşmalarda ifade edilen olgular tartışmasız bir gerçektir” dedi. Çelik, Kılıçdaroğlu hakkında Man Adası belgelerine ilişkin 5 ayrı dava açıldığını, bu davaya bakan 5 ayrı mahkemede 3 hâkimin değiştirildiğini söyledi.
ŞİMDİYE KADAR ÇIKAN KARARLAR
Man Adası ile ilgili açılan davalarda Kılıçdaroğlu’na verilen cezalar şöyle: 1- İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 359.000 TL, 2- İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin dosyasında 197.000 TL, 3- İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin dosyasında 142.000 TL, 4- İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen bir başka benzer davada 130.000 TL.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle