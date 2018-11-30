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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriKılıçdaroğlu’na 5. kez Man Adası tazminat cezası
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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
30.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu’na 5. kez Man Adası tazminat cezası

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Kılıçdaroğlu’na 5. kez Man Adası tazminat cezası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası belgelerine ilişkin yaptığı açıklamaları nedeniyle 5. kez tazminata mahkûm edildi.

Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 150 bin TL, kardeşi Mustafa Erdoğan’a 20 bin TL, eniştesi Ziya İlgen’e de 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen, Man Adası belgeleriyle ilgili açıklamalarda “kişilik haklarının zedelendiği” iddiasıyla, Kılıçdaroğlu hakkında maddi ve manevi tazminat talebiyle İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açmıştı.

HÂKİM DEĞİŞTİRİLDİ İDDİASI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, dünkü duruşma öncesinde sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kısa süre önce mahkeme hâkiminin değiştirildiğini iddia etti. Bu nedenle Çelik’le hâkim arasında gerginlik yaşandı. Çelik’in ‘reddi hâkim’ talebi reddedildi. Avukat Çelik savunmada Man Adası’yla ilgili açıklamaların belgelere dayalı gerçekler olduğunu belirterek, “Genel Başkan tarafından hem bu konuşmada hem de başka konuşmalarda ifade edilen olgular tartışmasız bir gerçektir” dedi. Çelik, Kılıçdaroğlu hakkında Man Adası belgelerine ilişkin 5 ayrı dava açıldığını, bu davaya bakan 5 ayrı mahkemede 3 hâkimin değiştirildiğini söyledi.

ŞİMDİYE KADAR ÇIKAN KARARLAR

Man Adası ile ilgili açılan davalarda Kılıçdaroğlu’na verilen cezalar şöyle: 1- İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 359.000 TL, 2- İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin dosyasında 197.000 TL, 3- İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin dosyasında 142.000 TL, 4- İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen bir başka benzer davada 130.000 TL. 

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