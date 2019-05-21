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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
21.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu’na 3 fezleke daha

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Kılıçdaroğlu’na 3 fezleke daha

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin de aralarında bulunduğu 25 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Kılıçdaroğlu hakkındaki dosyaların, önceki fezlekelerin büyük bölümünde olduğu gibi “Cumhurbaşkanı’na hakaret” soruşturmalarına dayandığı belirtildi. Yeni dosyalarda Kılıçdaroğlu ve Sezai Temelli’nin 3, Pervin Buldan’ın 2’şer fezlekesi bulunuyor. Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.
Son gelen 44 fezleke ile Meclis’e ulaşan dosya sayısı 382 oldu. Bir dosyada birden fazla milletvekilinin fezlekesi bulunabiliyor.

VEKİL SAYISINI AŞTI

Böylece seçimlerin üzerinden bir yıl geçmeden, 160 dolayında milletvekili hakkında toplam fezleke sayısı 600’ü geçti. İstifalar ve ölümler sonucunda Meclis’teki mevcut sandalye sayısı 590. Yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen milletvekillerinin 26 dosyası ise yargıya iade edildi. En çok dokunulmazlığın kaldırılması dosyası HDP ve CHP’liler hakkında düzenlendi. HDP grubundaki milletvekilleri için 400’ü aşkın, CHP grubundakiler hakkında ise 200’ü aşkın fezleke var. AK Partili, İYİ Partili, MHP’li ve bir bağımsız milletvekili için toplam 9 fezleke bulunuyor. ◊ ANKARA

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