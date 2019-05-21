Kılıçdaroğlu’na 3 fezleke daha
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin de aralarında bulunduğu 25 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığı’na sunuldu.
Kılıçdaroğlu hakkındaki dosyaların, önceki fezlekelerin büyük bölümünde olduğu gibi “Cumhurbaşkanı’na hakaret” soruşturmalarına dayandığı belirtildi. Yeni dosyalarda Kılıçdaroğlu ve Sezai Temelli’nin 3, Pervin Buldan’ın 2’şer fezlekesi bulunuyor. Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.
Son gelen 44 fezleke ile Meclis’e ulaşan dosya sayısı 382 oldu. Bir dosyada birden fazla milletvekilinin fezlekesi bulunabiliyor.
VEKİL SAYISINI AŞTI
Böylece seçimlerin üzerinden bir yıl geçmeden, 160 dolayında milletvekili hakkında toplam fezleke sayısı 600’ü geçti. İstifalar ve ölümler sonucunda Meclis’teki mevcut sandalye sayısı 590. Yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen milletvekillerinin 26 dosyası ise yargıya iade edildi. En çok dokunulmazlığın kaldırılması dosyası HDP ve CHP’liler hakkında düzenlendi. HDP grubundaki milletvekilleri için 400’ü aşkın, CHP grubundakiler hakkında ise 200’ü aşkın fezleke var. AK Partili, İYİ Partili, MHP’li ve bir bağımsız milletvekili için toplam 9 fezleke bulunuyor. ◊ ANKARA
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