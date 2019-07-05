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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA)
05.07.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye ziyaret

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Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu, İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasının önünde tören mangasıyla karşıladı.

Mangayı selamlayan Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbay, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte binaya geçti.

Belediyenin şeref defterine "Sayın Ekrem İmamoğlu, kazandığı İstanbul seçimini bir hizmet yarışına dönüştürecek. İmamoğlu'na inanıyor ve güveniyoruz. Dualarımız ve başarı dileklerimiz onunla" yazan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra başkanlık makamına geçti.

Kılıçdaroğlu başarısından dolayı İmamoğlu'nu tebrik etti. İmamoğlu da "Mahcup olmayacaksınız" dedi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na İSMEK kursiyerlerinin yaptığı, İstanbul ve Samsun ziyaretinde tanıştığı ilkokul mezunu bir ressamın yaptığı üzerinde Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'ın kara kalemle çizilmiş resimlerini bulunduğu tablo hediye etti.

Kılıçdaroğlu da üzerinde İstanbul simgelerinin bulunduğu bir vazo armağan etti.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşmesi basına kapalı devam etti.

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