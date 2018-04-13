Kılıçdaroğlu'dan fezleke çıkışı: ‘Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da, Belediye Başkanları Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Karikatürcülere yasak getirdiler onları hapse attılar. 'Bütün gazeteler beni her sabah manşet etsin.' Etsinler ne olacak yani? Sorun yaratan kişiler sorun çözemezler. 16 yıldır bu memleketi kimler yönetiyor? Sabah kalkıyorlar akşam yatıyorlar CHP saat başı CHP. CHP ne yaptı size? Dolar almış başını gidiyor sorumlusu biz isek eleştirin. CHP bir şey yapıyor onların yanlışlarını CHP dışında dile getiren yok. 'Benim kusurlarımı niye millete söylüyorsun' diyor. Burnundan getirdin milletin. Esnaf alışveriş yapamaz hale geldi.

‘HAZIRLATMAZSANIZ ŞEREFSİZSİNİZ’

Bütün vatandaşlarıma söylüyorum artık düşünme zamanı. Bu memleketi bu hale getiren Ankara'da oturan cebini düşünen beylerdir. 'Devlet memuruyken maaş dışında para kazanmadı' diyorlar. Evet haram yemedim yolsuzluk yapmadım. Haram yemeyi marifet sayıyorlar. CHP iktidar olursa sen ve yandaşların malı götüremeyeceksiniz. Haram yedirmeyeceğim. Savcılara talimat vereceksin 'Kılıçdaroğlu için fezleke hazırlayın.' Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz. Sanıyorlar fezleke hazırlanacak biz geri adım atacağız. Bir milim geri adım atmayız.

Sevgili Erdoğan sen ve yandaşların Man Adası'ndaki o şirkete 15 milyon dolarlık mal sattınız. Sevgili Erdoğan bu 15 milyon dolarlık neyi sattın sen? Yine savcılar harekete geçecek Kılıçdaroğlu hakkında fezleke düzenleyelim diyecekler düzenlemezseniz şerefsizsiniz.

‘BUNLARIN TAMAMI GAYRİ MİLLİ’

Türkiye'nin bir beka sorunu var. O sorunu da yaratan Ankara'daki beylerdir. Cebini düşündüğü için. Bankada doları olan kazanıyor. Kolunu dahi sallamadan doları kar elde ediyor. Bu beyler din iman edebiyatı yapıp akşam elinde viski kadehi ile sohbet edenlerdir bunlar. Bunların tamamı gayri milli. Ankara'daki beylerin döviz hesapları var. Katar samimiyeti nereden geliyor?

Dolara o kadar mahkum oldular ki tefecilere teslim oldular bunlar. Tefeciler de faizi yükselt diyorlar. Sarayı işgal eden zatta diyor ki faiz çok yüksek. Sebebi sensin. Fransızlar mı Amerikalılar mı yönetiyor Türkiye'yi? Sen yönetiyorsun. Yakayı uluslararası tefecilere kaptırdın. Son 15 yılda tefecilere 150 milyar dolar faiz ödediler.

‘ADALETİN OLMADIĞI YERDE DEVLET OLMAZ HUZUR OLMAZ’

15 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye 150 milyar doları bu milletin fakir fukarasından topladığı vergilerle ödediler. Bunların yatacak yerleri yok. Hadi düşür bakalım faizi? İçerideki bir gruba 675 milyar lira ödediler. Esnaf emekli taşeron işçisi kardeşim duysun ödenen faizlerle bu ülkeye ne yapılırdı? Yakayı tefeciye kaptırmış şimdi Türkiye'nin beka sorunu var diyor.

Mevlana da adalete önem verir. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz huzur olmaz barış olmaz.''

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