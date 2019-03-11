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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gülseli KENARLI-Can EROK/İSTANBUL DHA
11.03.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu, Zeytinburnu'nda muhtarlarla bir araya geldi

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Kılıçdaroğlu, Zeytinburnu'nda muhtarlarla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytinburnu'nda şoförler odası, spor kulüpleri ve yöre dernekleri üyeleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Burada bulunan bir otelde düzenlenen programda konuşan Kılıçdaroğlu, salondaki muhtarlara seslendi.  Muhtarlara "Sizin bir bütçeniz var mı?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Niye sizin bütçeniz yok? Siz seçimle gelmiyor musunuz? Üstelik siyasi parti seçimlerinden çok daha demokratik seçimlerle geliyorsunuz. İsminizle çıkıyorsunuz, vatandaş geliyor size oy veriyor ve siz seçiliyorsunuz.

Kılıçdaroğlu, Zeytinburnunda muhtarlarla bir araya geldi


Bir dönem aylıklarınız bile yoktu, kıyameti kopardık bağladılar. Şimdi de muhtarların, muhtarlıkların ayrıca bir bütçesi olması lazım diyoruz. Sorabilirsiniz, 'Muhtarlık bütçesi nasıl oluşacak?' diye.

Gayet basit, oturduğunuz ev dolayısıyla Zeytinburnulu kardeşlerim emlak vergisi ödemiyor mu? Belediyeye ödüyorsunuz. Belediye başkanı neyle geliyor? Seçimle. Yani emlak vergisinin yüzde 1'i muhtarlıklara bütçe olarak tahsis edilse ne olur? Muhtarların ayrı bir bütçesi olması lazım. Emlak vergilerinin yüzde 1 muhtarlara bütçe olarak tahsis edilse ne olur?" dedi. Programın sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na kaftan hediye edildi. Kılıçdaroğlu kaftanı üzerine giydi. 

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