Kılıçdaroğlu: YSK bir an önce kararını versin

Belediye başkanlarına "CHP'li belediye başkanlarına oy veren bütün vatandaşlarıma yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Mazbatayı aldığınız günün ertesi gününden itibaren bir sonraki beş yılın hazırlıklarını şimdiden yapın. Verdiğiniz her sözü yerine getirin" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, on maddelik temel ilkeler belirlediklerini; verdikleri her sözün arkasında duracaklarını kaydetti.

"Bir arkadaşımız var. Mazbatayı aldı ama Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hala karar vermedi. Niçin?" diye soran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her seferinde uyardık. YSK'da görev yapan yargıçlar Yargıtay'dan, Danıştay'dan gidiyor. Yani sıradan yargıçlar değiller. Bu yargıçlar, her ortamda hukukun üstünlüğünü savunmak zorundadırlar. Siyasal baskılara göğüs germek, prim vermemek zorundadırlar. Biz YSK'den bunu bekliyoruz. Öyle 3, 5, 7 Mayıs değil bir an önce kararınızı verin ve Türkiye gerçek gündemine dönmüş olsun" değerlendirmesinde bulundu.