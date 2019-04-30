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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
30.04.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: YSK bir an önce kararını versin

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Kılıçdaroğlu: YSK bir an önce kararını versin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada hangi siyasi görüşten, kimlikten olursa olsun al bayrağın altında yaşamaktan onur duyan bütün vatandaşlara selam ve sevgilerini gönderdiklerini söyledi.

Belediye başkanlarına "CHP'li belediye başkanlarına oy veren bütün vatandaşlarıma yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Mazbatayı aldığınız günün ertesi gününden itibaren bir sonraki beş yılın hazırlıklarını şimdiden yapın. Verdiğiniz her sözü yerine getirin" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, on maddelik temel ilkeler belirlediklerini; verdikleri her sözün arkasında duracaklarını kaydetti.

"Bir arkadaşımız var. Mazbatayı aldı ama Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hala karar vermedi. Niçin?" diye soran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her seferinde uyardık. YSK'da görev yapan yargıçlar Yargıtay'dan, Danıştay'dan gidiyor. Yani sıradan yargıçlar değiller. Bu yargıçlar, her ortamda hukukun üstünlüğünü savunmak zorundadırlar. Siyasal baskılara göğüs germek, prim vermemek zorundadırlar. Biz YSK'den bunu bekliyoruz. Öyle 3, 5, 7 Mayıs değil bir an önce kararınızı verin ve Türkiye gerçek gündemine dönmüş olsun" değerlendirmesinde bulundu.

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