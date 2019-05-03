Kılıçdaroğlu: Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen, CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda, zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını söyledi.
"Birlikte çalıştık, birlikte mücadele ettik, birlikte kazandık" diyen Kılıçdaroğlu, bundan sonra da bütün çalışmaları birlikte sürdüreceklerini dile getirdi. Asıl görevin, mücadelenin şimdi başladığına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, bundan sonra yollarına kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.
Kılıçdaroğlu, seçim bildirgesini partilerin siyasal namusu olarak niteledi ve bunun gereğini yapmanın kendilerine düştüğünü kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Vatandaş bu taahhütlerin yerine getirilmesini bekliyor ve biz bunları yapmak zorundayız. Yapmak zorundayızın da ötesinde bizler başarıya mahkumuz. Çocuklarımız, evlatlarımız, gençlerimiz, annelerimiz, babalarımız güzel Türkiyemiz için başarıya mahkumuz." diye konuştu.
Seçildikten sonra belediye başkanlarına göreve başlarken dikkate almaları gereken 10 temel ilkeyi gönderdiklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının söylemlerinin sürekli olumlu, pozitif olması gerektiğini söyledi.
Belediye başkanlarının, mevcut çalışanlardan gerçek anlamda görevini yapan, vatandaşa hizmet edenlerle çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, belde halkına zorluk çıkaranların, görevini yapmayanların bunun dışında olduğunu ifade etti.
CHP'li başkanlardan Anıtkabir'e ziyaret
Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gelen CHPI'li belediye başkanları, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Torun başkanlığındaki heyet ilk olarak Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Heyet, mozolede saygı duruşunda bulundu.
Torun ve belediye başkanları daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Torun, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu, Aziz Atam, Büyük eseriniz CHP'nin yurdun dört bir yanında, genel seçilmiş belediye başkanları ile manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi hedef gösterdiğin çağdaş uygarlık yolunda ve halkımızın hizmetinde azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Demokrasi özgürlük ve bağımsızlığa olan bağlılığımızla yolumuza devam ediyoruz."
Torun ve beraberindekiler daha sonra İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.
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