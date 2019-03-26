Kılıçdaroğlu: Yeşil alan da hayat da burada
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimler konusunda iddialı olduklarını ifade ederek, “AK Parti’nin reklam filmlerini nerede çekiyorlar, CHP’li belediyelerin olduğu yerlerde. Bu bile bizim yerel yönetimlerde ne kadar iyi işler yaptığımızı gösteriyor. Yeşil alan da hayat da burada” dedi. Kılıçdaroğlu, dün katıldığı bir radyo programında sorulara şu yanıtları verdi:
OYUN VARSA GEREĞİNİ YAP
“Erdoğan kaybettiğini görüyor. Kaybettiği için de (anketlere) güvenmediğini söylüyor. Vatandaşın gündemi ile Cumhur İttifakı gündemi çok farklı. Vatandaşın gündeminde aş var, işsizlik var, oğlum-kızım nasıl iş bulacak var. Erdoğan’ın gündeminde başka şeyler var. Dün diyor ki ‘Döviz alıp satanları biliyoruz. Hesabını seçimden sonra soracağız’. Niye şimdi sormuyorsun? Varsa birisi, sahtekarlık yapmışsa, döviz üzerine oyun oynamışsa gereğini yap.
PROJELERİ ANLATIYOR
Ekrem İmamoğlu’nun projeleri aileye dokunan projelerdi. ‘Okula giden çocukların servislerini karşılayacağım’ diyor. Bizim belediyeler yapıyor. Vatandaşa dokunan, günlük sorunlarını çözen, mutlu olmasını sağlayan; bütün projelerimiz bunlar üzerine kuruldu. İstanbul’un da sorunları var doğru. 20-25 yıldır yönetiyorlar. İstanbul’a ihanet ettiler mi, ettiler.
HALKA GÜVENİYORUM
Meydanlar, sokaklar gösteriyor. Milletin boğazına kadar gelmiş. Bu tartışmalar yapılırken Erdoğan’ın ağzından ‘İşsizliği şöyle çözeceğim’ diye bir söz duydunuz mu? Ben halka güveniyorum. Halk bıkmış. Bizim belediye başkanlığı yaptığımız her yerde bir kez huzur vardır, kırsal ile kent arasında sağlıklı diyalog vardır. İstanbullu nefes almak için nereye gider? Bakırköy, Kartal, Kadıköy’e gider. Yeşil alan da hayat da burada. AK Parti’nin reklam filmlerini nerede çekiyorlar, CHP’li belediyelerin olduğu yerlerde. Bu bile bizim yerel yönetimlerde ne kadar iyi işler yaptığımızı gösteriyor.
NİYE TUTUKLAMADIN
(CHP listelerinde PKK’lı iddiası) Bizim belediye başkan adayı veya meclis üyesi gösterdiğimiz adayların tamamı CHP üyesi. Sadece diyelim ki MHP değil, AK Parti’den de bize gelen var, üye olan var, belediye başkanı olanlar var. Bunlar gelmişler partiye kayıt olmuşlar, savcılıktan temiz kâğıdı almışlar, YSK da adaylıklarına ‘evet’ demiştir. Ekonomide ciddi bir kriz var. Söyleyecekleri bir şey yok. Neyi söyleyecekler? Tutturdular PKK-CHP. Kardeşim senin istihbarat örgütün var mı? Bunlar PKK’lı ise niye tutuklamadın, niye temiz kâğıdı verdin?
Mutfakta yangın var, beyefendi neyle uğraşıyor? Seçimlere bir hafta kala kalkmış nereden vurabilirim diye. Hiçbir yerden vuramazsın kardeşim. Bunu yapanlar, demokrasiye inanmayan insanlar. Biz Habur’u unuttuk mu sanıyorlar? Bir tek o temiz, herkes terörist.
YAŞA TAKILANLAR
Emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek gösterge talebinde bulunanların hiçbirinin gidip Cumhur İttifakı lehine oy kullanmaması lazım. Sizleri kandırdılar. Sizleri kandırana oy veriyorsanız, kandırılmayı o zaman hak ediyorsunuz demektir. Muhalefet öneriyor, iktidardakiler reddediyor.”
BU İŞ YÜRÜMEZ
Kılıçdaroğlu Zonguldak, Çaycuma ve Bartın’da şunları söyledi: “20 bin kişinin çalıştığı karaelmas yatağında bugün binlerce kişi çalışmıyor. Alınması gereken işçiler var, alınmıyor. Dışardan kömür geliyor. Öyle ya Zonguldak’ın kömürü bitti. İşçi de çalışmıyor. Herkesin bir eli yağda bir eli balda. Yunanistan’dan tütün, pamuk geliyor. Ülkede bereketli toprakları varken, suyu güneşi varken yurtdışından neden bunlar geliyor. Her şeyi dışarıdan alırsanız bu iş yürümez. Atatürk, ‘Yorulmadan, alınteri dökmeden, çalışmadan başkalarının ürettiğini tüketirseniz haysiyet ve onurunuzu daha sonra da bağımsızlığını kaybedersiniz’ diyor. Çünkü Osmanlı’nın nasıl battığını gördü.”
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