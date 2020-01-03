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Haber Giriş: 03.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Kılıçdaroğlu: Yeni Yemen türküleri yaktırmayın

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Kılıçdaroğlu: Yeni Yemen türküleri yaktırmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda Libya tezkeresi görüşmeleri sürerken, sosyal medya hesabından “Yemen Bizim Neyimize” türküsünün eşliğinde video klip yayınladı.

Görüşmeleri TBMM’deki makamından izleyen Kılıçdaroğlu, Osmanlı’nın son döneminde Yemen’e gönderilen askerleri anımsatarak yayımladığı mesajında şunları söyledi: “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’ta ‘Yemen çöllerinde kavrulup yok olan Anadolu evlatlarının sayısını biliyor musunuz?’ diye sorar. Yemen türküsü her söylendiğinde gözyaşlarını tutamayan da O’dur. Yemen, Anadolu insanı için gidenin dönmediği kanlı bir coğrafya, ‘Gözlerim ağlıyor, yüreğim sızlar/Yemen’e gidene ağlıyor kızlar’ türküsü yakılan yüz binlerce şehit verdiğimiz acı bir diyardır. Yemen türkülerinin neredeyse tümünde, Yemen’e gönderilen vatan evlatlarının yaşadığı kötü tecrübeler vardır. Evlatlarının hasretini çeken, annelerin, babaların, sevdalıların hüznü, üzüntüsü ve endişesi vardır. Yaklaşık yüzyıl önce anneler, ‘Yemen bizim neyimize?’ diye sormuş, ‘Gitme Yemen’e’ türküsünü yakmıştır. Yüzyıl sonra annelerimize yeni Yemen türküleri yaktırmayın. Mehmetçiğimizi Libya çöllerinden uzak tutun.” 

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