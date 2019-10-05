‘Kılıçdaroğlu yargılansın’

Bahçeli, yaşadığı sağlık probleminin ardından dün ilk kez yazılı bir açıklama yaptı. ‘CHP-HDP İlişkisi Hakkında’ başlığıyla yapılan açıklamada Bahçeli, özetle şunları kaydetti: “Çıkar ittifakları, çürük ortaklıklar, çarpık ilişki ve irtibatlar ülkemizi hem zora sokmakta hem de siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyutlara taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne karşı tahammülsüzlükleri malum ve merbut olan karanlık niyet sahipleri arkadan dolaşarak, aynı zamanda planlı itibar ve irade suikastlarıyla ülkemizin diriliş ve yükseliş ümitlerini köstekleme yarışına girmişlerdir.

SKANDAL ÖTESİ SAPMA

Bu süreçte CHP tamamıyla kontrolden çıkmış, siyasi ahlaktan vahim şekilde savrulmuş, millete aidiyet bilincinden hızla uzaklaşmıştır. CHP-HDP-İP-SP arasında kurulan anayasa hazırlık masaları, kirli bağlantılar, Türkiye muhaliflerini umutlandıran sinsi ve gizli pazarlıklar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bilhassa CHP ile HDP’nin aynı kulvar ve kumanda merkezine sabitlenmesi büyük sorundur. CHP’nin milli meselelere sırtını dönerek PKK’dan medet umar hale gelmesi skandal ötesi bir sapma halinin tezahürüdür. CHP Genel Başkanı ikbal hesaplarını ikmal ederek kaos ve krize siyasi istikbalini bağlamıştır.

MAHKEME YOLU

CHP’nin şu anda takip ettiği siyaset, Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır. Bu nedenle CHP vatana ve millete alenen karşı tavırdadır. Hiç kuşku yok ki, CHP Genel Başkanı’nın ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil etmektedir. Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır.

KOMİSYON GÖREVLENDİRİLDİ

MHP Başkanlık Divanı’nın da kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanı’nın suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması maksadıyla şu değerli isimlerden teşekkül eden bir komisyon görevlendirilmiştir: Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter, İsmail Faruk Aksu. Ayrıca konuyla ilgili gerek görüldüğü takdirde hukukçularımız ve milletvekillerimiz de çalışmaların içinde yer alacaklardır.” m ANKARA

HAFTAYA MESAİ

MHP kaynakları, üst yolunum enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Gelecek hafta mesaiye başlayacağını” söyledi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, istirahat eden Bahçeli’nin bütün çalışmaları anbean takip ettiğini belirtti.