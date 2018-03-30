Kılıçdaroğlu, vekillerle 'ittifakı' tartışacak

Seçim ittifakı ve güvenliğini de içeren kanunun çıkması, siyasetteki "ittifak" tartışmalarını alevlendirdi.

Şu an için sadece AK Parti ve MHP arasındaki "cumhur ittifakı" resmi olarak açıklanırken, CHP'nin ittifak yapıp yapmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "İttifaklar konusunda görüşmeler yapılıyor" açıklaması, CHP'nin bu konudaki tavrına ilişkin bir beklenti doğurdu.

CHP'nin ittifak görüşmelerinin ayrıntıları netleşmese de partinin yerelde bir ittifak düşünmediği belirtiliyor.

Gruplar halinde milletvekilleriyle görüşecek

Kılıçdaroğlu, ittifak konusundaki düşüncelerini netleştirmek için önümüzdeki hafta milletvekilleri ve PM üyeleriyle görüşecek.

Kapalı grup toplantılarında milletvekillerinin düşüncelerini tam olarak öğrenemediği belirtilen Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta çarşamba ve perşembe günleri parti genel merkezinde 8 ve 10 kişilik gruplar halinde milletvekillerini kabul ederek ittifak konusunda düşüncelerini alacak.

Kılıçdaroğlu, cuma günü ise PM toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıda da ana gündem maddesi ittifak olacak. Toplantıda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun PM'den ittifak konusunda yetki alabileceği belirtiliyor. Parti, yapılacak görüşmeler sonunda eğer bir ittifaka karar verirse bunun onayı yine PM tarafından verilecek.

2019'a doğru stratejik değerlendirmeler

Öte yandan CHP'de PM toplantısı öncesinde ise PM üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekillerinin katılımı ile "2019'a doğru stratejik değerlendirmeler" konulu sunum yapılacak.

Sunumu kamuoyu araştırması kurumu olan KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır yapacak.



