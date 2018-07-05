Kılıçdaroğlu ve İnce'den sonra CHP'nin tepesine 3. aday

İnce'ye yakın Parti Meclisi üyeleri, il başkanları ve eski milletvekilleri olağanüstü kurultay için imza toplama çalışmalarını başlattı. Buna karşılık, bazı belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu için devreye girdikleri belirtildi.

CHP’de Kılıçdaroğlu ve İnce’den sonra üçüncü bir aday daha ortaya çıktı. Aydınlık’ta yer alan habere göre; CHP’de üçüncü genel başkan adayı eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen. Yakın çevresi şu anda Pekşen’in gelişmeleri yakından takip ettiğini, delegelerle ve il başkanlarıyla görüşmeler yaptığını, genel başkanlık için aday olmayı düşündüğünü, kesin kararını yakında açıklayacağını vurguladılar.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR